Pixel 6, attenzione ad Android 15: dispositivi bloccati dopo l'aggiornamento

Google ha avviato la distribuzione della versione stabile di Android 15 sui propri dispositivi Pixel soltanto qualche giorno fa. Ma qualcosa è andato storto: secondo diverse segnalazioni registrate nelle scorse ore, il nuovo aggiornamento bloccherebbe completamente i telefoni Pixel 6.

Telefoni Pixel 6 bloccati: cosa succede?

Pixel 6 è stato lanciato tre anni fa ed è ancora uno tra gli smartphone entry-level ricchi di funzionalità. Questo modello fa parte anche della linea di smartphone che, soltanto qualche giorno fa, hanno ricevuto l’aggiornamento del proprio dispositivo ad Android 15.

Nonostante qualche bug, legato principalmente alle fasi di ricarica e ai riavvii casuali, non erano state identificate particolari criticità. Fin quando alcuni possessori di Pixel 6 hanno segnalato un problema preoccupante: pare, infatti, che Android 15 abbia iniziato a brickare (bloccare, in poche parole) completamente i dispositivi.

La causa potrebbe essere lo Spazio Privato

Stando a diversi post disponibili su Reddit, i Pixel 6 coinvolti in questo problema diventerebbero completamente inutilizzabili. Sembra non esserci un motivo scatenante, ma alcuni utenti hanno segnalato che i propri telefoni sono andati ko dopo aver abilitato la funzione Spazio Privato.

Chi possiede un Pixel 6, quindi, è meglio che attenda qualche giorno prima di installare l’aggiornamento ad Android 15. In ogni caso, è sempre bene eseguire un backup dei propri dati, così non andranno persi in caso di problemi. Dal momento che potrebbe essere la causa dei brick, inoltre, è raccomandabile evitare di utilizzare la funzione di Spazio Privato.

Pixel 6 e aggiornamenti: un rapporto a dir poco sfortunato

Non è la prima volta che un importante aggiornamento di sistema operativo Android ha causato problemi agli smartphone Pixel 6. La stessa situazione si è verificata lo scorso anno, quando l’interessato era Android 14 che ha bloccato lo spazio di archiviazione del telefono per alcuni utenti. All’inizio di quest’anno, fu un semplice ripristino alle impostazioni di fabbrica a rendere inutilizzabili diversi modelli.