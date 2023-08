Ping basso, prestazioni alte: gaming ottimizzato con una VPN a soli €1,71 al mese

Utilizzare una VPN per il gaming è importante ma richiede la scelta di un servizio in grado di garantire prestazioni affidabili. In particolare, è necessario poter contare su di un ping molto basso oltre che su di una connessione senza limiti di banda, in modo da poter giocare in multiplayer senza alcun ostacolo.

Le opzioni a disposizione dei videogiocatori sono diverse. Le VPN gratuite, però, non sono in grado di soddisfare i requisiti che una buona VPN per il gaming deve avere. La spesa per una VPN ottimizzata per il gaming può essere molto contenuta.

Scegliendo l’offerta estiva di AtlasVPN, infatti, è possibile attivare il servizio con una spesa di 1,71 euro al mese. Il costo così ridotto viene applicato in caso di attivazione del piano biennale della VPN che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi.

Per accedere all’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di AtlasVPN.

VPN per il gaming: spesa ridotta e prestazioni al top con AtlasVPN

AtlasVPN è la soluzione giusta per accedere a una VPN per il gaming. Il servizio è, infatti, ottimizzato per questo tipo di utilizzo ed è disponibile su tutte le piattaforme software (Windows, Android, iOS, macOS oltre che Android TV e Amazon Fire TV. Da notare, inoltre, che la VPN può essere utilizzata su un numero illimitato di dispositivi.

In più, AtlasVPN garantisce:

una connessione protetta grazie alla crittografia

grazie alla crittografia l’ assenza del tracciamento grazie a una politica no log

grazie a una politica no log la possibilità di aggirare blocchi all’accesso a un sito o a un servizio web grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

Con l’offerta in corso, AtlasVPN costa appena 1,71 euro al mese. Per accedere all’offerta è sufficiente scegliere il piano biennale con 3 mesi gratis, per una sottoscrizione complessiva di 27 mesi (e una spesa di circa 46 euro). C’è anche la garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.