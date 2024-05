Phone Link presto permetterà di estrarre il testo dalle foto Android

Novità in arrivo per Microsoft Phone Link: a breve, infatti, l’applicazione permetterà di estrarre il testo da una foto scattata da smartphone Android, ad esempio alla pagina di un libro o a un foglio di appunti, per utilizzarlo direttamente su PC o utilizzarlo per appuntare qualcosa sul nostro telefono.

Ecco come estrapolare il testo sarà più semplice

La funzionalità, ora disponibile soltanto a una cerchia ristretta di utenti per le fasi di test, dovrebbe essere rilasciata a breve per tutti. Ma come funzionerà? Sfruttando la tecnologia OCR, ovvero il riconoscimento ottico dei caratteri, l’applicazione “leggerà” la fotografia e ne estrarrà il testo, direttamente su smartphone. Questo testo, poi, potrà essere copiato e inviato (integralmente o una sola parte) al proprio PC. Oppure di incollarlo sul blocco note dello smartphone.

Questa nuova funzionalità permetterà quindi un passaggio più fluido delle informazioni: basta scattare una foto al testo con il proprio smartphone per estrarlo in-app con un solo step, eliminando di fatto la necessità di trasferire le fotografie su PC e l’utilizzo dello strumento di cattura su Windows per leggere ed estrarre il testo.

Phone Link offre numerosi strumenti dedicati a chi lavora con Android (e con iPhone, seppur limitati) e Windows: l’applicazione permette agli utenti di sincronizzare chiamate, messaggi, notifiche e immagini, ma anche di trasmettere lo schermo dello smartphone su PC. L’aggiornamento offrirà quindi un’esperienza migliorata e semplificata, sebbene – stando ai primi riscontri – la funzionalità non sarebbe ancora molto precisa nell’estrazione dei testi. D’altronde si tratta ancora di una fase di test: una volta completata, l’aggiornamento verrà reso disponibile globalmente tramite update dell’applicazione da Play Store. Una data di uscita non è stata ancora rivelata, ma – con molta probabilità – l’attesa non sarà troppo lunga.