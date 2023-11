Philips OneBlad in offerta ad un ottimo prezzo: oggi è tuo a meno di 46€

Il rifinitore elettrico Philips OneBlade Original Hybrid Face + Body è una soluzione versatile per la cura personale maschile. Dotato della tecnologia OneBlade, la lama ad elevata velocità di movimento (12.000 al minuto) si dimostra efficace anche su peli più lunghi. Il sistema di protezione a doppio strato, con un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura confortevole.

Attualmente, puoi acquistare il rifinitore elettrico “Philips OneBlade Original Hybrid Face + Body” a un prezzo scontato del 10%, al costo di 45,77€ invece del prezzo medio di 50,63€. Questa offerta comprende il rifinitore stesso, due lame originali, un pettine regolabile 5 in 1 e un kit corpo per la cura dei peli corporei.

Il design è mirato a tagliare la barba senza irritare la pelle. Il pettine regolabile 5 in 1 permette di mantenere una lunghezza uniforme (da 1 a 5 mm) e creare contorni precisi grazie alla lama a doppia direzione di taglio. La praticità si estende alla cura dei peli del corpo, con il pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e il sistema di protezione della pelle, che offre un livello extra di sicurezza sulle zone più sensibili.

La ricarica avviene comodamente tramite cavo USB-A, offrendo la flessibilità di ricaricare sia a casa che in viaggio. La lama in acciaio inossidabile mantiene la sua affilatura per un utilizzo prolungato, con una durata fino a 4 mesi. Quando è il momento di sostituire la lama, un’apposita icona di rimozione segnala la necessità di un cambio.

Il Philips OneBlade Original è un alleato affidabile per la cura personale maschile, offrendo versatilità e praticità. Approfitta di questa offerta di Amazon per ottenere un prodotto di qualità a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

