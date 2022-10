Perché usare una VPN può farti risparmiare sui tuoi acquisti online

La scelta di utilizzare una VPN può essere utile per diversi scopi: accedere ai cataloghi stranieri del tuo servizio streaming preferito, effettuare acquisti online in tutta sicurezza in totale anonimato, mantenere la tua privacy e molto altro ancora.

Uno dei vantaggi forse meno conosciuti è quello di poter risparmiare qualcosa sui prezzi dei negozi online, che in alcuni paesi possono attuare una speculazione che ti costringe a spendere qualcosa di più per i tuoi acquisti. Ti spieghiamo in che modo puoi approfittare della situazione grazie all’uso di una VPN come ExpressVPN.

Con ExpressVPN navighi da 160 posizioni e risparmi online: ecco come

Senza fare nomi, avrai fatto caso che ci sono alcuni negozi online, anche molto famosi, che possono praticare prezzi più alti rispetto quelli che troveresti in altri paesi. È una speculazione dettata da diversi fattori, ma che puoi facilmente superare usando una rete virtuale privata.

Attivando subito ExpressVPN con il prezzo e l’offerta a te dedicata, puoi accedere in modo sicuro in tutto il mondo sfruttando la rete di server di alta velocità presente in 94 paesi che ti consente pieno controllo. In questo modo, la prossima volta che farai acquisti online puoi provare a collegarti alle posizioni di questi server presenti in diversi paesi allo scopo di trovare le offerte migliori.

Oltre a questo, con ExpressVPN navighi in modo assolutamente sicuro, puoi sfruttarlo su ogni dispositivo, come cellulari, tablet, computer e router e ti godi una connessione ultraveloce ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.