Perchè scegliere un iPad per l'editing fotografico?

Adobe Photoshop per iPad aggiunge il supporto per Camera RAW nel nuovo aggiornamento appena rilasciato. Noi diciamo: “finalmente!”.

Adobe Photoshop per iPad si aggiorna e rende il device… perfetto!

In vista di Adobe Max 2021, la società ha annunciato che il supporto per Camera Raw arriverà su Photoshop per iPad:

Da DNG a Apple ProRAW, gli utenti saranno in grado di importare e aprire file raw da fotocamera, apportare regolazioni come esposizione e rumore, nonché sfruttare l'editing non distruttivo e le regolazioni automatiche nei file raw, tutto su iPad.

I file Camera Raw possono essere facilmente regolati in movimento e vengono importati come ACR Smart Objects. Questo metodo consente agli utenti di aprire il file modificato in Photoshop per Mac o Windows e di avere comunque accesso al file RAW incorporato e alle eventuali modifiche apportate. Potete guardare una demo della nuova funzione Adobe Camera Raw in Photoshop per iPad nel video riportato di seguito:

iPad può sostituire un PC per l'editing?

Secondo noi la risposta è sì per la maggior parte degli utenti. Ovvio che ci sarà sempre una fetta di professionisti “old school” che preferirà il computer, la tavoletta grafica ma per la stragrande maggioranza di persone, il prodotto della mela è la soluzione perfetta. I software di Adobe girano alla perfezione anche sul modello basic di iPad di 9° generazione.

Un PC a 389€ non assicura infatti prestazioni al top in termini di imaging, cosa che invece un iPad, con il giusto supporto della Apple Pencil, è in grado di fare. Provatelo voi stessi.

Non parliamo poi dell'iterazione da 12,9″ Pro con SoC M1: il terminale è una macchina da guerra, potentissimo come non mai, con il quale si può anche fare post-produzione video senza alcun problema.

Io stesso ho utilizzato – in più occasioni – l'iPad Pro del 2018 con Apple Pencil e smart keyboard per la stesura di articoli, l'editing di foto fatte con iPhone 12 Pro in ProRAW e molto altro ancora.

Intanto vi segnaliamo che iPad 2021 si trova su Amazon al prezzo consigliato di 389€.