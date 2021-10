Adobe lancia Photoshop e Premiere Elements 2022

Adobe Photoshop e Premiere Elements 2022 ottengono nuove funzionalità AI, modifiche guidate e molto altro ancora. Gli amatori dell'imaging hanno da gioire.

Adobe: cosa cambia con le nuove versioni di Photoshop e Premiere?

Adobe ha rilasciato oggi nuove versioni di Photoshop Elements e Premiere Elements, i software di editing di foto e video dell'azienda rivolti agli utenti occasionali che desiderano migliorare le proprie foto e le proprie clip con semplici strumenti di modifica.

Per Photoshop Elements 2022, l'azienda sta introducendo una funzione basata su Adobe Sensei che trasforma una foto in un'opera d'arte. Con un filtro con un clic, gli utenti possono applicare effetti ispirati a famose opere d'arte o stili artistici popolari alle loro foto, quindi regolando di conseguenza il risultato.

Non di meno, la compagnia sta aggiungendo sovrapposizioni in movimento come fiocchi di neve o scintillii che possono essere aggiunti alle foto, insieme a cornici animate. Questi possono essere salvati come MP4 e condivisi come video sui social network.

Con uno strumento di alterazione, le foto possono essere automaticamente deformate per adattarsi all'interno o intorno a un oggetto. Una foto potrebbe, ad esempio, essere avvolta attorno a una tazza di caffè in un'immagine o inserita nella montatura di occhiali da sole per creare divertenti effetti, uno più frizzante dell'altro.

Modifiche guidate invece, è una funzione che guida gli utenti attraverso le diverse modifiche che possono essere apportate alle loro foto, riceve aggiornamenti su base annuale.

Altre funzionalità di Photoshop Elements 2022 includono modelli di presentazioni animate, aggiornamenti automatici del software, un design aggiornato che semplifica la navigazione e il supporto per la riproduzione di GIF nell'organizer.

Per Premiere Elements 2022, Adobe ha aggiunto una nuova funzionalità che ridimensiona i video per i social media mantenendo gli elementi più importanti del video in primo piano e al centro. La società afferma che è l'ideale per le clip con movimento, come la festa di compleanno di un bambino o un evento sportivo. Sono disponibili anche titoli in movimento, mascherini e sfondi per i video verticali o quadrati.

Il software per l'editing video include nuove modifiche guidate per l'aggiunta di sovrapposizioni animate come farfalle svolazzanti e la regolazione di ombre e luci nei video.

Premiere Elements 2022 ha ottenuto un look rinnovato, aggiornamenti automatici del software, nuovi modelli di presentazioni animate e riproduzione GIF nell'Organizer. Non di meno, ora è più facile ridurre le dimensioni del file con un dispositivo di scorrimento che aggiunge compressione.

Per ulteriori informazioni sulle novità di Photoshop Elements e Premiere Elements, vi consigliamo di controllare il sito Web di Adobe.