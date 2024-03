pCloud: il tuo spazio online a vita ad un prezzo scontato

Tra i servizi disponibili per quanto riguarda lo spazio cloud online, pCloud si differenzia rispetto agli altri per l’offerta che propone, ricca per il prezzo messo online ed eccezionale per il fatto che è un pagamento una tantum, permettendoti di avere il servizio a vita.

pCloud ti offre un piano a vita scontato fino al 37%

Con i piani a vita di pCloud, puoi ottenere il tuo spazio online a prezzi vantaggiosi e godere di una serie di servizi utili e interessanti. I tuoi file sono poi protetti da una robusta crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit, garantendo la massima sicurezza e privacy.

I server ultra-sicuri di pCloud replicano i tuoi file in 5 copie su server diversi, assicurando che i tuoi dati siano sempre accessibili anche in caso di guasti tecnici. Inoltre, potrai attivare l’upload automatico dai tuoi dispositivi, così da permetterti di avere tutti i tuoi file e le tue foto caricate in automatico, e potrai accedere ai tuoi file anche in modalità offline, così da averli a portata di mano anche in caso di assenza di rete.

pCloud offre una serie di funzionalità avanzate, tra cui un servizio di backup collegabile a Dropbox, OneDrive e Google Drive, che ti consente di gestire i tuoi file in modo efficiente e integrato. Inoltre, potrai guardare i tuoi video e ascoltare i tuoi file audio in streaming, senza doverli scaricare ogni volta.

I piani a vita di pCloud includono opzioni da 500GB e 2TB scontati del 33%, e 10TB, scontato al 37%, rispettivamente con prezzi che partono da 199€ fino a 1190€. Tutti i piani sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 10 giorni, che ti offre la tranquillità di poter provare il servizio senza rischi.