Non sottovalutare l'importanza di un supporto per PC portatile. Con un buon prodotto, proteggi la vista e anche il computer stesso. Questo modello in sconto del 78% ti permette di avere il top spendendo pochissimo. L'offerta la offre l'eccellente store di Gshopper, ma ci sono pochi codici attivabili: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “telefonino03”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

PC: questo supporto è una genialata

Non tutti i supporti sono uguali, anzi. Ce ne sono di pessima qualità, che non valgono nemmeno un investimento minimo. Ci sono poi prodotti di qualità, sebbene un po' di nicchia. Esattamente come questo gioiellino in lega di alluminio, pensato per offrirti il massimo della portabilità e quindi perfetto per i portatili. Quando non serve è veramente super compatto e lo puoi mettere nel suo sacchetto.

Quando invece devi lavorare al computer, si compie la magia: in un attimo lo apri e lo sistemi in modo che sollevi il computer, permettendoti di avere lo schermo all'altezza naturale della vista, evitando così che tu debba sforzarti in alcun modo. Non solo, grazie al modo in cui il computer viene sistemato, automaticamente viene semplificato il raffreddamento della macchina stessa. Questo significa una sola cosa: il tuo PC sarà ben protetto e non rischierà di surriscaldarsi, andando incontro poi a pericolosi malfunzionamenti.

Perfetto per qualsiasi utilizzo, è un vero spettacolo per lo smart working, ma anche per il lavoro in mobilità. Infatti, occupando pochissimo spazio, puoi appoggiarlo praticamente ovunque.

Il tuo affare su Gshopper lo fai adesso: metti subito questo gioiellino nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “telefonino03”. Il prezzo passerà in automatico da 45€ a 9,99€ Le spedizioni sono assolutamente gratis. Sii veloce però: a disposizione ci sono pochissimi codici sconto attivabili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone