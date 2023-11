Passare da iPhone ad Android è più facile con QUESTO tool

Completare il passaggio da iPhone ad Android può essere complicato. Per semplificare l’operazione, però, è possibile affidarsi a una serie di tool che consentono il trasferimento dei dati oltre che a servizi cloud per il passaggio di foto e video e altri documenti.

Per trasferire SMS e MMS da iPhone ad Android, invece, basta affidarsi al tool iPhone SMS + MMS to Android Transfer. Si tratta di un sistema completo e facile da utilizzare che permette di eseguire l’operazione in breve tempo. Il tool in questione costa circa 32 euro e può essere utilizzato più volte.

Come passare da iPhone ad Android: cosa c’è da sapere

Il passaggio da un iPhone ad Android è molto semplice. A differenza di quanto avveniva fino a qualche anno fa, quando il passaggio da una piattaforma a un’altra era molto complicato, oggi esistono diversi strumenti da utilizzare per completare l’operazione. Collegandosi al sito ufficiale di Android, ad esempio, è possibile recuperare tutte le informazioni utili per trasferire varie informazioni.

Soprattutto per chi ha un modello meno recente, ci sono varie alternative da considerare. Ad esempio, per il trasferimento di SMS e MMS è possibile provare il tool iPhone SMS + MMS to Android Transfer realizzato da Backuptrans, molto facile da utilizzare con i propri dispositivi. Per scoprirne il funzionamento è possibile seguire il link qui di sotto.

In linea generale è importante chiarire che il passaggio da iPhone ad Android (e viceversa) è oggi facile. Trasferire foto e video, grazie al cloud, è diventato semplicissimo e molte app mettono a disposizione dei loro utenti la sincronizzazione tra più dispositivi per semplificare ulteriormente quest’operazione. Per chi ama cambiare smartphone e sistema operativo di tanto in tanto, quindi, oggi è tutto più facile.

