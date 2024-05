Passa a Dyson: ricevi fino a 150 euro di rimborso per il tuo vecchio aspirapolvere

Stai valutando l’acquisto di un nuovo aspirapolvere? Uno dei migliori marchi in circolazione è Dyson, che di recente ha presentato due nuovi prodotti al top come il Gen5detect Absolute e il V15s Detect Submarine. Su entrambi è possibile ottenere un rimborso fino a 150 euro, restituendo un vecchio aspirapolvere Dyson (150 euro di sconto) o un aspirapolvere di un altro marchio (100 euro di rimborso). La promozione, valida fino al 2 giugno e con un accessorio in omaggio incluso, è disponibile su questa pagina del sito Dyson.

Passa a Dyson e ricevi fino a 150 euro di rimborso

La promozione di permuta Dyson è valida se acquisti un nuovo Dyson Gen5detect o un Dyson V15 Submarine. Al momento dell’acquisto di uno dei due prodotti, seleziona la promo Trade in, in modo da avviare la richiesta di permuta: ti confermiamo che il rimborso massimo di 150 euro viene riconosciuto in caso di permuta di un vecchio aspirapolvere Dyson, mentre lo sconto di 100 euro è riconosciuto per un aspirapolvere di un altro modello.

Anche qualora l’aspirapolvere usato sia malfunzionante, puoi ugualmente partecipare all’iniziativa. L’importante è che sia integro. A questo proposito, sottolineiamo come non sia necessario inviare batterie, cavi, tubi o altri accessori, è sufficiente soltanto l’unità principale (motore incluso). La spedizione del vecchio aspirapolvere è gratuita, dal momento che è a carico di Dyson.

Gen5detecte Absolute è l’aspirapolvere Dyson più potente di sempre, con filtrazione HEPA, tecnologia anti-groviglio e quattro accessori inclusi. Il costo è di 899 euro, a cui occorre sottrarre il valore della permuta. Il V15s Detect Submarine è invece il miglior aspirapolvere senza filo e lavapavimenti mai realizzato da Dyson: costa 949 euro (prezzo senza permuta). Volendo, è possibile dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero con PayPal, in modo da agevolare l’acquisto. Approfitta della promozione di permuta Dyson, valida fino al 2 giugno.