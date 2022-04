Panda Dome Essential: protezione dai cybercriminali al 50% di sconto

Panda Dome Essential 2022 è molto più di un semplice antivirus. La sua tecnologia garantisce una protezione attiva a 360 gradi contro qualsiasi attacco cybercriminale. In più, oggi sottoscrivi l’abbonamento annuale a soli 17,49 euro, invece di 34,99 euro.

Quindi potrai proteggere un dispositivo acquistando il piano scontato del 50%. Avrai così attivo un antivirus in tempo reale, un firewall addizionale per i dispositivi Windows, una VPN per navigare in completo anonimato i internet, una protezione WiFi contro i cracker e la scansione antivirus per dispositivi esterni, tipo USB.

Tutto questo non solo lo pagherai il 50% in meno, ma ti sarà fornito completo di assistenza tecnica 24 ore su 24, dove per 365 giorni all’anno potrai contattare gli esperti di Panda Security. Nessun problema sarà perciò irrisolvibile, ma ti basterà sentire l’assistenza e così trovare la soluzione più adatta a te.

Panda Dome Essential ha un tasso di rilevamento minacce del 100%

Panda Dome Essential 2022 è la scelta migliore che puoi fare per proteggere i tuoi dispositivi. Compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS, la sua applicazione controllerà tutto costantemente bloccando qualsiasi minaccia.

Secondo i dati del Real-World Protection Test, Panda Dome Essential 2022 ha registrato un tasso di rilevamento pari al 100%. Perciò si trova al primo posto rispetto a tutti gli altri antivirus in commercio. I migliori hanno registrato un tasso di rilevamento pari al 99,9%, uno 0,1% in meno rispetto a Dome Essential.

Un altro aspetto importantissimo è che Panda Dome Essential 2022 ha una tecnologia tale da non pesare sulle prestazioni del dispositivo sul quale è installata l’app. Per questo è indicato per proteggere anche i computer un po’ più datati dove altri antivirus potrebbero comprometterne la resa.

Le qualità di questo antivirus, unite alle funzionalità aggiuntive che completano l’offerta di protezione, rendono questo prodotto un vero e proprio best buy. Un acquisto obbligato per chi cerca efficienza ed efficacia ai massimi livelli.

Approfitta del 50% di sconto e acquista Panda Dome Essential 2022 a soli 17,49 euro, invece di 34,99 euro. Questa licenza è valida per 1 anno su 1 dispositivo.