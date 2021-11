Panasonic 65HX600: 65 pollici di realismo a meno di 500 euro, che BOMBA!

Se sei alla ricerca di una Smart TV 4K, quella che ti suggeriamo in questo articolo è una vera e propria bomba lanciata da Amazon. Si tratta del Panasonic 65HX600, un televisore da 65 pollici che oggi raggiunge il suo minimo storico a meno di 500 euro, un prezzo incredibile considerando le dimensioni.

TV Panasonic 65HX600: caratteristiche tecniche

Come suggerito in apertura, la proposta di Panasonic offre un pannello da ben 65 pollici con risoluzione 4K (3840×2160). Si tratta di una Smart TV che consente l’accesso a tutte le applicazioni di streaming online come Netflix, Prime Video e Disney+. Non manca il supporto alle modalità HDR10 e Hybrid Log-Gamma, una modalità specifica per la visione dei film Blu-Ray UHD. Queste garantiscono colori più intensi per una visione più immersiva e coinvolgente di film e serie TV. Inoltre, il supporto alle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos ti consentiranno di godere dell’esperienza cinematografica comodamente dal tuo divano. Una TV davvero sorprendente dal punto di vista funzionale, in grado di offrire una visione davvero al top per la fascia di prezzo in cui va a collocarsi.

Non mancano alcune tecnologie esclusive di Panasonic, come il processore 4K Studio Color Engine. Questo garantisce una maggiore velocità dei pixel e una fedele riproduzione cromatica. In questo modo le immagini saranno nettamente più fluide e realistiche rispetto ai televisori tradizionali. Ottimo il lettore multimediale integrato, che consente di accedere a contenuti come foto, video, musica e giochi direttamente dalla chiavetta USB. Naturalmente non manca la connessione Wi-Fi per il collegamento ad internet oltre che il Bluetooth. Quest’ultimo consente di collegare cuffie o altoparlanti con la comodità del wireless. Chiude, naturalmente, il DVB-T2 integrato che permette di continuare la ricezione dei canali anche in seguito allo switch-off.

Grazie ad un incredibile calo di prezzo, la Panasonic 65HX600 è disponibile su Amazon a soli 490,61 euro con uno sconto di oltre 320 euro sul prezzo di listino. Vuoi davvero lasciartelo scappare?