Ottobre mese di lanci: le date (quasi) certe di Honor Magic 7 e OnePlus 13

Ottobre si prepara a essere un mese denso di lanci per alcuni principali smartphone di punta. Diversi marchi, soprattutto cinesi, sono pronti a svelare le loro ultime “fatiche” di fascia alta e, mentre per alcuni le date sono state confermate, per altri restano ancora un mistero. Destinato a durare comunque poco, perché alcuni leak hanno anticipato la data precisa di Honor Magic 7 e una finestra di lancio per OnePlus 13.

Honor, OnePlus, Xiaomi, Vivo, Oppo…

Secondo le prime anticipazioni, Honor Magic 7 potrebbe essere lanciato sul mercato cinese il prossimo 30 ottobre. Anche per quanto riguarda OnePlus 13 si vocifera che il debutto arriverà entro questo mese: non è stata svelata una data precisa, ma dovrebbe essere entro la fine di ottobre.

Le altre date “sicure” sono il 23 ottobre per Xiaomi 15 e il 14 ottobre per Vivo X200, anche Oppo sarebbe in procinto di svelare la sua prossima serie Find X8. Se queste uscite non destano stupore, il lancio del nuovo dispositivo Honor è invece una piccola sorpresa. L’attuale serie in commercio, Honor Magic 6, è stata rilasciata solamente lo scorso gennaio: se davvero la serie 7 arriverà il 30 ottobre, potrebbe segnare un cambio di passo per l’azienda cinese.

Forse, l’obiettivo di Honor è quello di dare una scossa al mercato, saturo di uscite, nuovi modelli, novità, e affiancare i rivali in quello che si prospetta un ottobre particolarmente florido per il mercato degli smartphone. Con una nota a margine: tutti questi lanci, cinque complessivamente, saranno riservati per ora solamente al territorio cinese. Le versioni globali debutteranno più avanti. Ad esempio, si vocifera che OnePlus arriverà sul mercato internazionale all’inizio del 2025.

Ci sono anche i nuovi processori

Ma perché tutti a ottobre? La risposta potrebbe risiedere nel lancio di due nuovi processori che dovrebbero debuttare proprio questo mese. È tutto pronto in casa Qualcomm per svelare il prossimo Snapdragon 8 Gen 4, in arrivo presumibilmente alla fine del mese, che dovrebbe essere la potenza dietro OnePlus 13, Honor Magic 7 e Xiaomi 15. Dall’altra parte c’è MediaTek con il suo Dimensity 9400, in arrivo il 9 ottobre, che probabilmente alimenterà le prossime serie Oppo Find X8 e Vivo X200.