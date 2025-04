La Polizia Postale avverte di una nuova truffa SMS e Mail

La Polizia Postale sta avvertendo tutti gli utenti circa una nuova pericolosa truffa che viene diffusa tramite SMS e Mail da cybercriminali esperti in grado di rubare tutti i dati personali delle vittime e le relative informazioni di pagamento. Una vera e propria minaccia per tutti coloro che sono connessi alla rete, perché potrebbero trovarsi di fronte a questa strategia.

In un comunicato stampa ufficiale, gli esperti delle Forze dell’Ordine hanno segnalato: “Nelle ultime settimane abbiamo registrato un aumento di truffe che utilizzano il nome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per rubare dati personali ai destinatari di SMS [e mail] ingannevoli, che sembrano provenire dall’INPS“.

Come avviene questa pericolosa truffa via SMS e Mail? Lo ha spiegato la Polizia Postale nell’alert che stanno diffondendo online. “Le false comunicazioni – continua il comunicato – invitano ad aggiornare il profilo su un sito fraudolento, che riproduce nell’aspetto la piattaforma ufficiale dell’INPS, dove si chiede di inserire dati anagrafici, codice IBAN, documenti d’identità, buste paga e in alcuni casi anche un selfie o un breve video che riprenda il volto“.

L’obiettivo di questa nuova truffa SMS e Mail

Qual è il principale obiettivo della nuova truffa SMS e Mail che sfrutta l’Istituto di Previdenza Sociale per raggirare gli utenti? La Polizia Postale ha precisato che “tra le numerose attività illecite compiute con dati e documenti rubati, c’è la creazione di false identità SPID“. Un vero e proprio furto di identità che porta a conseguenze disastrose per la vittima.

“Se vengono utilizzati Identity Provider differenti, il Sistema SPID autorizza la coesistenza di più identità valide per lo stesso codice fiscale. L’attivazione di un doppio SPID non blocca l’accesso del primo, motivo che non consente al legittimo titolare di accorgersi nell’immediato del furto d’identità subito e permette al truffatore di accedere indisturbato ai portali della Pubblica Amministrazione, sottrarre crediti fiscali, modificare IBAN registrati“, specifica la Polizia Postale.

Come difenderti da questa minaccia

Come puoi difenderti da questa nuova truffa SMS e Mail che sfrutta INPS per sottrarti dati personali e informazioni sensibili? Le Forze dell’Ordine suggeriscono come prima cosa quella di non inviare mai i propri dati personali senza conoscere il destinatario.

Inoltre, è importantissimo non fare questo cliccando su link contenuti in messaggi di testo o di posta elettronica. Infatti, si tratta di campagne phishing e smishing molto pericolose in grado di ottenere il necessario per mettere in difficoltà l’utente.

La Polizia Postale sta anche avvertendo circa una nuova truffa telefonica WhatsApp, dalla quale è bene stare lontano.