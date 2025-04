Secondo una ricerca svolta dagli esperti di sicurezza informatica di Kaspersky, nota azienda del settore, ha fatto emergere che esistono troppi pericoli digitali per i teenager connessi online. Questo studio è stato pubblicato proprio mentre si parla del successo della serie TV Netflix Adolescence che, oltre ad aver appassionato tantissimi spettatori, ha anche fornito parecchi spunti a discussioni interessanti.

“La nuova serie Netflix Adolescence ha scatenato rapidamente un’ondata di dibattiti sulla salute mentale degli adolescenti e sulla sicurezza digitale. La storia, suddivisa in quattro episodi, vede come protagonista un tredicenne che, dopo essere stato per mesi vittima di cyberbullismo ed essere stato coinvolto in community online violente, viene indagato per il presunto omicidio di una sua compagna di scuola. La narrazione approfondisce temi quali la violenza giovanile, il bullismo e l’influenza che i social media hanno sui giovani“, hanno spiegato gli esperti di Kaspersky.

Nella ricerca emerge che il 61% dei ragazzi riceve il suo primo dispositivo mobile tra gli 8 e i 12 anni. Secondo gli studiosi questo non deve per forza essere un fattore negativo. Lo è però il fatto che questi giovani non vengono preparati. Infatti, come viene specificato, “sapere come utilizzare un dispositivo non significa saperlo usare in modo sicuro“.

“In effetti, i bambini sono esposti a un ecosistema digitale vasto e in gran parte non protetto molto prima di essere in grado di valutare consapevolmente i contenuti, definire dei limiti o comprendere le ripercussioni a lungo termine del loro comportamento online. Di conseguenza, le prime esperienze online possono includere contatti con contenuti inappropriati, comportamenti aggressivi da parte dei coetanei o la pressione del confronto sociale“, spiegano gli esperti citando i tanti pericoli digitali per i teenager.

Cosa devono fare i genitori per proteggere i teenager dai pericoli digitali

I teenager di oggi, anche se non i più vulnerabili online, sono esposti a tanti, troppi pericoli digitali che non automaticamente corrispondono solamente a malware o hacker. Andrey Sidenko, Privacy Expert di Kaspersky, ha infatti specificato:

La violenza si manifesta conquistando lentamente la fiducia di un minore, che a sua volta ritiene più sicuro confidarsi all’interno di forum privati piuttosto che parlarne con la propria famiglia. Sebbene alcune piattaforme online aiutino, altre al contrario sfruttano questo silenzio, normalizzando i comportamenti pericolosi o incentivando la riservatezza delle vittime. Per questo motivo la sicurezza digitale deve partire dalla famiglia e non può basarsi solo sul controllo, ma va costruita attraverso un dialogo aperto, in cui gli adolescenti possano parlare delle loro esperienze online senza alcun tipo di timore o di giudizio.

Perciò i genitori dovrebbero informarsi di più sul mondo digitale e sulla sicurezza online. Questo permetterà loro di interagire in modo più aggiornato e tempestivo con i propri figli, evitandogli così i pericoli digitali che comunemente colpiscono i teenager di oggi.

Inoltre, è fondamentale accompagnare l’utilizzo di un dispositivo mobile a un ambiente di comunicazione sereno e costante in famiglia. Così i figli non si sentiranno meglio a comunicare su forum, ma a parlare di qualsiasi cosa con i propri genitori.