Prestazioni ELEVATE e design ECCEZIONALE: realme GT6 a prezzo IMPERDIBILE su eBay

Lo spettacolare realme GT6, uno tra i più interessanti e potenti smartphone sul mercato, è in forte sconto su eBay con l’ausilio del codice sconto esclusivo “TECHAPR25“.

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che lo smartphone realme non è come tutti gli altri mid-range: il design dal forte sapore premium ti conquista sin dal primo momento, mentre il potentissimo comparto hardware ti garantisce una esperienza di utilizzo sempre al top senza mai un problema.

realme GT6 può essere tuo a 352€ su eBay con il codice sconto “TECHAPR25”

Innanzitutto, realme GT6 uno straordinario pannello AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione WQHD+ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, profondità colore a 10 bit e una luminosità massima di 6000 nit; numeri a parte, è un display straordinario per guardare contenuti multimediali, oltre ad essere sempre fluido e reattivo durante l’utilizzo quotidiano.

Sotto il cofano trova posto il potente processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 pronto ad avviare in un istante qualsiasi app, anche i giochi di nuova generazione più esigenti in termini di prestazioni; la mega batteria da 5500 mAh supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 120 W in grado di offrirti il 50% di autonomia in appena 10 minuti di carica.

A tutto ciò si aggiunge un comparto fotografico niente male e con tanta AI a corredo. Infatti, realme GT6 un sensore principale Sony da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) a cui si affianca un altro sensore da 50 MP e uno da 8 MP; frontalmente, invece, è presente un sensore da 32 MP per selfie di ottimo livello.

Approfitta subito del codice sconto “TECHAPR25” per acquistare il device a marchio realme al prezzo di 352€; ricorda che, se ne hai bisogno, lo puoi acquistare in tre comode rate senza interessi.