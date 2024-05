Ottime cuffie JBL Live 670NC a un prezzo SHOCK (-15%)

Se cerchi delle cuffie ottima qualità a un prezzo davvero conveniente, la scelta giusta sono le JBL Live 670NC sono attualmente disponibili con uno sconto del 15%, portando il prezzo finale a soli 109,99€ invece di 129,99€. Stiamo parlando di un modello di ottima qualità audio, con cancellazione attiva del rumore e comfort duraturo a un prezzo molto competitivo. E se vuoi, puoi anche rateizzare il totale a tasso zero grazie a Cofidis!

JBL Live 670NC: suono TOP e cancellazione del rumore

Questo modello è stato pensato per offrire un’esperienza di ascolto eccezionale, combinando la rinomata qualità sonora di JBL con tecnologie avanzate. Dotate di driver da 40 mm, queste cuffie producono un suono ricco e dettagliato con bassi profondi, medi chiari e alti brillanti, garantendo una riproduzione audio fedele e coinvolgente.

Una delle caratteristiche distintive delle JBL Live 670NC è la cancellazione attiva del rumore che ti isola dai rumori esterni, per immergerti completamente nella musica. Che tu sia in un ambiente rumoroso, in viaggio o in ufficio, l’ANC ti permette di goderti ogni nota senza distrazioni.

Il comfort è un altro punto di forza di queste cuffie. I padiglioni auricolari morbidi e l’archetto imbottito offrono un’esperienza di ascolto confortevole anche per lunghi periodi. Inoltre, la batteria a lunga durata ti permette di ascoltare musica fino a 30 ore con ANC attivato e fino a 50 ore senza ANC, eliminando la preoccupazione di dover ricaricare frequentemente.

Le JBL Live 670NC sono compatibili con gli assistenti vocali, consentendoti di accedere facilmente a Google Assistant o Amazon Alexa con un semplice tocco sull’auricolare. Questa funzionalità ti permette di controllare la tua musica, ricevere informazioni e gestire le tue notifiche senza dover utilizzare il tuo smartphone. Grazie allo sconto del 15%, il prezzo delle JBL Live 670NC scende a 109,99€, non aspettare ancora e sfrutta la promozione finché è attiva!