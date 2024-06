Cuffie Sennheiser HD 660S2: sconto ESCLUSIVO del 13%

Le Sennheiser HD 660S2 rappresentano un capolavoro di ingegneria acustica, combinando una qualità del suono straordinaria con un design confortevole e resistente. Oggi, con uno sconto del 13% su Amazon, diventano ancora più attraenti per gli appassionati di musica, al prezzo speciale di 520,00 euro, anziché 599,00 euro.

Cuffie Sennheiser HD 660S2: solo per chi vuole il massimo

Queste cuffie Sennheiser offrono un suono naturale e rilassato, grazie alle bobine mobili in alluminio ultraleggere con un’impedenza di 300 ohm. Questo garantisce un’eccellente risposta all’impulso, creando un’esperienza sonora intima e un timbro eccezionale. Gli extra bassi secondari permettono di godere di una profondità sonora senza precedenti, raddoppiando la pressione sonora alle ottave più basse. Questo significa che ogni nota, dalla più bassa del pianoforte (27,5 Hz) al colpo del tamburo (45-60 Hz), risulta incredibilmente vivida e realistica, come se foste immersi nello studio di registrazione.

I trasduttori da 42 mm, ottimizzati per il flusso d’aria, riducono al minimo la distorsione grazie a un innovativo sistema di magneti con sfiato unico. Questo design garantisce un controllo perfetto dello spostamento d’aria attraverso uno smorzamento a rete in acciaio, migliorando notevolmente la ventilazione e, di conseguenza, la qualità complessiva del suono.

Non solo la qualità del suono è straordinaria, ma anche il comfort e la qualità costruttiva delle Sennheiser HD 660S2. Il design aperto offre un’eccezionale traspirabilità, mentre i cuscinetti auricolari sono progettati per lunghe sessioni di ascolto senza causare fastidi. Questo rende le cuffie perfette per chi ama immergersi nella musica per ore.

Progettate in Germania e prodotte in Irlanda, le Sennheiser HD 660S2 vantano una qualità costruttiva eccezionale, con una risposta in frequenza che va da 8 Hz a 41.500 Hz. I cavi lunghi e staccabili aggiungono un ulteriore livello di praticità, permettendo un utilizzo comodo sia a casa che in studio.

Le Sennheiser HD 660S2, con il loro mix di innovazione tecnologica e comfort superiore, rappresentano una scelta imperdibile per chiunque desideri un’esperienza di ascolto senza compromessi. Approfittate dello sconto del 13% su Amazon per portare a casa queste cuffie eccezionali, al prezzo vantaggioso di soli 520,00 euro.