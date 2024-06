Auricolari Urbanista Seoul: sconto IMPERDIBILE del 32%

Gli auricolari wireless Urbanista Seoul sono ora disponibili su Amazon con uno sconto imperdibile del 32%. Progettati per i giocatori più esigenti, questi auricolari offrono un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alla loro bassa latenza di 70 ms. Ogni suono, ogni nota, ogni dettaglio è riprodotto con una qualità impeccabile, garantendo un’immersione totale nel mondo del gaming.

Non perdere tempo e falli tuoi al prezzo speciale di soli 29,90 euro, anziché 44,20 euro.

Auricolari Urbanista Seoul: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Gli Urbanista Seoul non sono solo per i gamer. La loro doppia modalità consente di passare facilmente da un’esperienza di gioco a un suono ad alta fedeltà, perfetto per ascoltare musica o fare chiamate con una chiarezza cristallina. Questi auricolari rappresentano l’unione perfetta tra semplicità scandinava ed eleganza sudcoreana, un accessorio di stile oltre che di funzionalità.

La durata della batteria è un altro punto di forza: con una singola carica, gli Urbanista Seoul offrono fino a 8 ore di ascolto ininterrotto. Inoltre, la custodia di ricarica inclusa estende questo tempo fino a 32 ore, permettendoti di goderti un’esperienza audio continua e senza interruzioni. E quando è il momento di ricaricare, la ricarica rapida USB-C e la compatibilità con la ricarica wireless Qi rendono il processo semplice e veloce.

Questi auricolari sono anche progettati per resistere alle condizioni più estreme. La resistenza agli schizzi ti permette di indossarli durante attività sportive o in condizioni meteo avverse senza preoccupazioni. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce una connessione stabile e veloce con i tuoi dispositivi iOS o Android, mentre il microfono con cancellazione del rumore assicura chiamate chiare e senza interferenze.

L’eleganza dei dettagli e la qualità dei materiali fanno degli Urbanista Seoul un accessorio indispensabile per chi cerca performance e stile in un unico prodotto. Approfitta subito di questa offerta esclusiva su Amazon e acquistali al prezzo speciale di soli 29,90 euro, prima che sia troppo tardi.