Ottieni Office in omaggio con una spesa minima di 400 euro su Acer Store

C’è una nuova promozione su Acer Store Italia, il negozio ufficiale di Acer per il nostro Paese. Tutti gli utenti che effettueranno una spesa minima di 400 euro riceveranno Office in omaggio nella versione Microsoft 365 Personal del valore di 69 euro all’anno. Il pacchetto include l’utilizzo di tutte le app premium di Microsoft, 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud e accesso a cinque dispositivi in contemporanea. La promo è accessibile sul sito ufficiale tramite questa pagina.

Come ottenere Office in omaggio grazie alla promo di Acer Store Italia

Per ricevere Office 365 Personal in omaggio è sufficiente completare un ordine di importo minimo di 400 euro su Acer Store Italia, aggiungendo al carrello il pacchetto di Office. Lo sconto verrà applicato in automatico durante il check-out.

Sullo store ufficiale italiano di Acer sono disponibili numerosi articoli per la produttività e il gaming, oltre a notebook pensati appositamente per gli studenti di tutte le età.

Con Microsoft Office 365 Personal è possibile usare Word, Excel e PowerPoint al 100% delle loro potenzialità, sia online che offline, collaborando in tempo reale con i propri colleghi di lavoro. Incluso nel pacchetto anche il client di posta Outlook, il tool di sicurezza Microsoft Defender, l’app per raccogliere le videochiamate Microsoft Teams e l’ottima applicazione OneNote per idee su testi, audio, foto e video in un unico posto.

Come accennato nell’introduzione all’articolo qui sopra, la promozione di Acer Store Italia con protagonista il pacchetto Office 365 Personal sarà valida fino alle 9:00 del 7 novembre. Per accedere all’offerta occorre collegarsi a questa pagina.

