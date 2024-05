Samsung Galaxy Book4: fino a 400€ di SCONTO su Unieuro

Su Unieuro, un ottimo partner per i tuoi acquisti convenienti, è ora disponibile la nuova serie di Samsung Galaxy Book4. La cosa interessante è che puoi ottenere fino a 400€ di sconto in carrello a seconda del modello scelto. Scopri tutte le offerte disponibili. Si tratta di un’occasione molto ghiotta.

Una volta scelto il modello che preferisci devi semplicemente inserire il Codice GALAXY400 in carrello. Per Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro e Book4 360 ottieni uno sconto immediato di 400€. Per Galaxy Book4 ottieni uno sconto immediato di 200€. Scopri tutte le caratteristiche di questi super prodotti.

Samsung Galaxy Book4: i portatili del futuro

Se cerchi un portatile dalle ottime prestazioni che costi il giusto allora la serie Samsung Galaxy Book4 è quella che fa al caso tuo. Oggi puoi risparmiare davvero tanto grazie alla promozione che trovi su Unieuro. Scegli il modello che preferisci e mettilo in carrello. Poi inserisci il Codice GALAXY400 per avere 200€ o 400€ di sconto immediato.

Scegli il Galaxy Book4 Ultra se cerchi scheda grafica, processore e funzionalità avanzati. Dotato di display touch è il notebook ideale se sei un content creator o un gamer. Processore Intel Core Ultra e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX.

Scegli il Galaxy Book4 Pro se cerchi un laptop perfetto per produttività touch. Il display Dynamic AMOLED 2x touch è eccellente garantendoti funzionalità eccellenti per il tuo lavoro. Alta risoluzione, colori brillanti e ottime prestazioni senza riserve.

Scegli il Galaxy Book4 360 se cerchi la soluzione completa per produttività e intrattenimento. Sfruttalo come notebook poi piegalo e trasformalo per sfruttarlo come schermo funzionale touch o come foglio di carta digitale con la S Pen inclusa.

Scegli il Galaxy Book4 se cerchi la giusta combinazione tra qualità e ottimo prezzo. Ideale per la vita quotidiana di tutti i giorni, offre prestazioni ottime e una buona grafica. Inoltre, hai tutto l’ecosistema Samsung integrato con il sistema Windows 11 preinstallato.

Scopri tutti i Samsung Galaxy Book4 in offerta speciale su Unieuro. Ricordati di inserire il Codice GALAXY400 per avere 200€ o 400€ di sconto immediato.