Ottieni Norton 360 Standard al 60% di sconto con questo link

Oggi ottieni Norton 360 Standard al 60% di sconto cliccando su questo link. Si tratta di un’ottima promozione che ti dà accesso al miglior sistema di sicurezza disponibile sul mercato risparmiando 45 euro dal prezzo di acquisto. In questo modo ottieni il massimo della sicurezza professionale ovunque.

Stiamo parlando dell’antivirus di ultima generazione che integra funzioni specifiche per migliorare la protezione dei tuoi dispositivi. Intensificando le scansioni e il blocco delle minacce in tempo reale, con questa soluzione ottieni una barriera invalicabile contro malware, trojan, spyware e ransomware.

Che siano minacce conosciute o emergenti, Norton 360 Standard le individua tutte bloccandole prontamente prima che possano fare danno. Inoltre, Secure VPN offre una navigazione completamente anonima. La funzione di accesso automatico verifica costantemente quando è necessario attivarla e quando no.

Norton 360 Standard ti protegge da qualsiasi minaccia

Norton 360 Standard è un sistema di difesa completo, molto più di un semplice antivirus. Infatti, nella sua pluripremiata protezione include anche un attento controllo contro attacchi di phishing e smishing. Prima di indirizzarti alla pagina di un link i suoi sistemi verificano profondamente la sicurezza di quel sito per segnalarti se può nascondere dei rischi.

Inoltre, sui dispositivi mobili scansiona tutte la applicazioni che decidi di scaricare e installare. Prima di aprirne una per la prima volta ti avvisa in caso nasconda pericolosi malware o trojan sempre più comuni anche negli store ufficiali di Google e Apple. Perciò è indispensabile dotarsi di questo incredibile sistema di difesa professionale.

Grazie al Password Manager avrai a disposizione uno spazio sicuro e crittografato dove conservare le tue credenziali di accesso, i codici segreti, i PIN e i numeri delle carte di pagamento. La compilazione automatica, grazie alla pratica estensione per browser, inserirà i dati corretti per te.

Infine, SafeCame protegge te e i tuoi cari da possibili accessi non autorizzati alla videocamera integrata del PC. In questo modo sarai al sicuro da occhi indiscreti che cercano qualsiasi mezzo anche per ricattarti. Attiva ora Norton 360 Standard con il 60% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.