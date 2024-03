Ottieni il 5% annuo per 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio

Nuova promozione disponibile sul sito ufficiale di ING: aprendo Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro l’11 maggio, i nuovi clienti beneficeranno del 5% annuo lordo per dodici mesi sulle somme depositate su Conto Arancio.

L’altro requisito da rispettare è l’accredito dello stipendio entro il 31 agosto. In alternativa a quest’ultimo, è possibile versare almeno 1.000 euro ogni mese su Conto Corrente Arancio. Per quanto riguarda gli interessi maturati con Conto Arancio, ING sottolinea che il 5% è riconosciuto su un deposito non superiore a 100.000 euro.

I vantaggi di aprire Conto Corrente Arancio e Conto Arancio insieme

La promo di ING prevede l’apertura sia di Conto Corrente Arancio che di Conto Arancio.

Conto Corrente Arancio è il conto online di ING per gestire le spese proprie spese: canone, prelievi e bonifici sono gratis per i primi dodici mesi, e lo resteranno anche al termine del primo anno se si sceglie di accreditare lo stipendio. In più è un conto corrente sicuro, dal momento che consente di autorizzare tutte le operazioni mediante PC o smartphone e ricevere notifiche immediate sui pagamenti.

Se il primo permette di gestire le spese, Conto Arancio offre un aiuto importante a far crescere i propri risparmi. Non sono previsti costi di apertura, gestione, trasferimento o chiusura, con l’opportunità inoltre di avere i soldi sempre disponibili. Si è infatti liberi di mettere e togliere i risparmi dal conto deposito quando lo si desidera.

Per ottenere il 5% annuo lordo per un anno occorre attivare Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro e non oltre il prossimo 11 maggio.