Scopri la Prepagata con bonifici GRATUITI

Sei stanco del solito conto corrente e delle funzionalità poco pratiche? Esistono soluzioni decisamente più smart e meno impegnative di un conto bancario. Molte oggigiorno ti permettono di fare in modo più facile e immediato ciò che faresti con conto, anzi molto di più. Il vantaggio? Tanta flessibilità e soluzioni gratis o a basso costo. Scopri subito la Prepagata con Bonifici Gratuiti! Cosa stai aspettando? Registrati subito su Hype.

Mentre effettui la registrazione, inserendo il Codice Promozionale CIAOHYPER ottieni subito un bonus dal valore di 20€. Un’ottima offerta per rendere ancora più speciale il tuo ingresso nel fantastico mondo di Hype. Con soli 2,99€ al mese hai tutto quello che ti serve per gestire in modo sapiente e smart le tue finanze. Tutto è trasparente e chiaro. Ricevi notifiche in tempo reale grazie alla praticissima app multi-dispositivo.

Prepagata Hype: Bonifici Gratuiti anche istantanei

Con la Prepagata Hype hai tutti i bonifici gratuiti, anche quelli istantanei che solitamente altre banche fanno pagare. Ma non è tutto. Ci sono tantissimi altri vantaggi a tua completa disposizione una volta aperto questo conto rivoluzionario e innovativo. Registrati subito su Hype.

Inserendo il Codice Promozionale CIAOHYPER ricevi subito un bonus dal valore di 20€. Si tratta di un’ottima occasione per scegliere questa soluzione veramente smart e completa. Ecco cosa hai incluso in questo servizio a soli 2,90€ al mese:

vantaggi del conto Hype per gestire al meglio i tuoi risparmi;

per gestire al meglio i tuoi risparmi; carta di debito Visa per acquistare in totale sicurezza nei negozi di tutto il mondo e online;

per acquistare in totale sicurezza nei negozi di tutto il mondo e online; prelievi e bonifici istantanei gratuiti per avere e inviare denaro senza attese;

per avere e inviare denaro senza attese; ricarica istantanea di altre carte gratis e senza limiti per avere subito disponibilità liquida;

di altre carte gratis e senza limiti per avere subito disponibilità liquida; polizza su acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica per essere sempre al sicuro e protetto.

In un’unica app vedi tutto quello che succede sul tuo conto e gestisci la tua prepagata con bonifici gratuiti. Puoi consultare spese, risparmi e pagamenti in qualsiasi momento. Inoltre, grazie alle notifiche in tempo reale sei sempre aggiornato su qualsiasi movimento. Condividi l’IBAN e fai accreditare il tuo stipendio, così hai tutto a portata di smartphone.