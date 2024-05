POS Axerve ti offre 6 mesi di canone GRATIS: ecco come richiederli

I pagamenti elettronici sono ormai entrati a far parte del quotidiano. Anche gli operatori che offrono questo servizio sono sempre più numerosi: tra questi c’è anche Axerve, che propone il suo POS Easy: zero commissioni sulle transazioni, un unico canone mensile. Ora, grazie alla promozione attiva, puoi ottenere 6 mesi di canone gratuito inserendo il codice promozionale “6XTE”.

I vantaggi del POS di Axerve

Le tariffe di Axerve sono strutturate per adattarsi alle diverse esigenze commerciali. Per coloro che incassano fino a 10.000 euro all’anno, il canone mensile è di soli 17 euro + IVA, mentre per coloro che superano tale soglia, fino a 30.000 euro all’anno, il canone è di 22 euro + IVA.

Uno dei punti di forza del POS Easy di Axerve è la connettività. Dotato di sistema operativo Android, Wi-Fi e una SIM integrata, il POS si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura nella zona in cui ci si trova. Questo garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, senza costi aggiuntivi.

Non è necessario aprire un nuovo conto corrente: Axerve, infatti, accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, generalmente entro il giorno lavorativo successivo. Ciò significa che non dovrai vincolarti in nessun modo a un determinato istituto bancario per ricevere gli incassi della tua attività.

La promozione in corso – seppur per un periodo limitato – ti permette di AZZERARE i costi del canone per i prossimi 6 mesi. Tutto ciò che dovrai fare è richiedere POS Easy di Axerve a canone direttamente online e, in fase di sottoscrizione, inserire il codice promozionale “6XTE”.