Conto Arancio: risparmi in crescita con il 3% di interesse annuo

Con una mossa strategica nel settore finanziario, ING ha lanciato Conto Arancio di ING, la migliore soluzione per vedere i tuoi risparmi in crescita. Infatti, il tasso di interesse annuo applicato sul conto deposito è del 3% per 12 mesi fino a un massimo di 100.000€. Qualunque somma depositerai, aumenterà senza rischi. Questo conto deposito non vincola i tuoi fondi, così potrai farne ciò che vuoi.

Per sfruttare questo eccezionale tasso, devi solo aprire e attivare il Conto Arancio con un primo versamento entro il 20 luglio. Nei primi 12 mesi dall’attivazione, i tuoi risparmi fino a 100.000 euro otterranno il 3% di interesse annuo lordo e, come anticipato, senza vincoli. Hai la possibilità di aggiungere o ritirare i soldi a tuo piacimento, con gli interessi maturati che ti verranno accreditati a fine anno.

Risparmi in crescita e senza sorprese con Conto Arancio

Questo conto ING punta sulla trasparenza: zero spese di apertura, gestione, versamento, prelievo e rendicontazione online. In un periodo in cui le sorprese sono l’ultimo elemento con cui vorresti avere a che fare, Conto Arancio ti assicura una gestione tranquilla ed efficiente dei tuoi risparmi.

Ma c’è altro. La facilità di gestione del conto deposito la ritrovi anche quando e se decidi di chiuderlo. Puoi richiedere infatti la chiusura in qualsiasi momento tramite la tua Area Riservata, accedendo alla sezione dedicata del conto. Come dicevamo, non dovrai pagare nulla.

Insomma, con Conto Arancio di ING non solo ottieni una crescita sicura e libera del tuo denaro, ma lo fai in uno scenario privo di costi nascosti e vincoli. Una soluzione finanziaria che effettivamente comprende e rispetta le tue esigenze. Tra tutti i vantaggi menzionati, non c’è da sorprendersi nel vedere un numero sempre maggiore di utenti scegliere e fidarsi di Conto Arancio per vedere i propri risparmi in crescita. Fallo anche tu!