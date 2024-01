Orologio Casio Vintage in acciaio e con funzione illuminazione a soli 34€ su eBay

Siete alla ricerca di un orologio molto casual, semplice, pratico e soprattutto resistente a qualsiasi utilizzo e pure visibile durante la notte? La grande occasione arriva su eBay e riguarda il bellissimo e iconico Casio A168WA Vintage con funzione illuminazione disponibile oggi a soli 34,38 euro invece di 54,90 euro. Il prezzo finale arriva grazie a uno sconto del 37% sul prezzo di listino e rende l’occasione davvero imperdibile.

Orologio Casio Vintage: immortale e comodissimo

Se cercate un orologio digitale semplice, pratico e resistente, il Casio A168WA Vintage è quello che fa per voi. Questo modello classico ha molte funzionalità: ora, data, cronometro, allarme e retroilluminazione. Inoltre resiste alla pioggia, al lavaggio delle mani e a ha un’impermeabilità fino a 10Mt (1ATM). La batteria ha una durata di circa 7 anni e il display è protetto da un vetro acrilico, materiale piuttosto resistente agli urti e graffi.

L’ora può essere visualizzata 12 o 24 ore e la sua precisione è garantita da un meccanismo giapponese al Quarzo Miyota. Il bracciale, infine, è in acciaio inossidabile, un materiale molto elegante, resistente nel lungo termine e che non arrugginisce. La funzione di illuminazione avviene mediante un pannello elettroluminescente che permette l’accensione del quadrante per una migliore lettura con scarsa illuminazione.

Insomma si tratta di un accessorio semplice e allo stesso tempo elegante per tutti coloro che amano uno stile casual e senza fronzoli. Il Casio A168WA Vintage può essere vostro a soli 34,38 euro invece di 54,90 euro grazie all’offerta del giorno di eBay. La spedizione è gratuita e avrete tutta la garanzia di un venditore super affidabile come testimoniato dal 100% di feedback positivi su quasi 1300 recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.