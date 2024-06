Orologio Casio Vintage in acciaio a soli 29€ su eBay: PREZZO PAZZESCO!

Se siete alla ricerca di un orologio casual, pratico e resistente, l’opportunità perfetta arriva su eBay con il Casio Vintage in acciaio inox e unisex. Questo iconico modello è disponibile a soli 29,99 euro, rispetto al prezzo originale di 49 euro, grazie a uno sconto del 39%. Un’occasione imperdibile per chi desidera un orologio affidabile e versatile.

Caratteristiche del Casio Vintage

Il Casio Vintage è un orologio digitale che combina semplicità e praticità con una serie di funzionalità utili. Questo modello offre la visualizzazione dell’ora, la data, un cronometro, un allarme e la retroilluminazione per una facile lettura anche al buio. La sua resistenza all’acqua include la protezione dalla pioggia e dalla normale attività quotidiana come il lavaggio delle mani. La durata della batteria è di circa 7 anni, assicurando lunga vita al dispositivo senza necessità di frequenti sostituzioni.

Il bracciale in acciaio inossidabile non solo dona un tocco di eleganza, ma è anche resistente nel tempo e non soggetto a ruggine. La retroilluminazione è garantita da un pannello elettroluminescente, che facilita la lettura del quadrante anche in condizioni di scarsa illuminazione. La chiusura regolabile e il peso di 58 grammi lo rendono comodissimo e indossabile da qualsiasi persona.

L’orologio Casio Vintage è l’accessorio ideale per chi apprezza uno stile casual e senza fronzoli, mantenendo un’eleganza intramontabile. Approfittate dell’offerta su eBay, che lo propone a soli 29,99 euro con spedizione gratuita. Inoltre avrete consegne rapide e gratuite in tutta Italia, garantendo un acquisto conveniente e sicuro anche grazie al 99,9% di feedback positivi sul venditore su più di 126mila recensioni.