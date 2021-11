Ora sarà molto più facile utilizzare Microsoft Teams

Il gigante americano Microsoft sta lanciando una nuova build di anteprima per Windows 11 che renderà molto più semplice per un utente condividere contenuti da altre applicazioni con Teams, la piattaforma di videoconferenza dell'azienda.

Quali sono le novità in arrivo su Microsoft Teams?

Questa funzionalità viene fornita con il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 22499 per Dev Channel, poiché la società sta implementando questa funzionalità con l'intenzione di consentire agli utenti di Teams di condividere rapidamente e facilmente il contenuto delle finestre delle app aperte dalla barra delle applicazioni di Windows 11 alla chiamata in corso.

Tutto questo si basa su un'altra funzionalità introdotta di recente, che ha portato con sé la possibilità di disattivare e riattivare le chiamate alle riunioni attive dalla barra delle applicazioni stessa.

Microsoft eliminerà probabilmente la necessità di passare da un'app all'altra per condividere o ricondividere una finestra tramite questa nuova funzionalità e, con meno interruzioni come queste, i partecipanti alla riunione potranno concentrarsi molto di più sul proprio lavoro.

Se desiderate provarla, sappiate che dovete essere un Insider di Windows 11. In questo caso potete testarlo scaricando l'ultima versione di anteprima del nuovo sistema operativo da Microsoft.

Quando si tratta di utilizzare questa funzionalità, quando si partecipa a una riunione in Microsoft Teams, è necessario passare con il mouse sulle app nella barra delle applicazioni. Un pulsante “Condividi questa finestra” verrà visualizzato sotto l'anteprima dell'app.

Per disabilitare questo, tutto ciò che dovrete fare è spostare il cursore ancora una volta e verrà visualizzato il pulsante “Interrompi condivisione“; premendo il suddetto tasto si interromperà la condivisione dei contenuti sul PC e il sistema vi consentirà di scegliere un'altra finestra da condividere.

Un post sul blog di Microsoft afferma che questa nuova funzionalità è un sottoinsieme di Windows Insider con Teams for work o school installato tramite lo stesso, anche se presto verrà implementato per più utenti. Anche la chat di Microsoft Teams o Microsoft Teams for Home riceverà questa funzionalità in un secondo momento, si legge.

Inoltre, c'è anche questo messaggio: “Stiamo iniziando a implementare la possibilità di condividere rapidamente i contenuti dalle finestre delle app aperte direttamente dalla barra delle applicazioni alle chiamate delle riunioni a partire da Microsoft Teams“