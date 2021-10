Microsoft Teams: migliorie in arrivo per trascrizione automatica e altre feature

In seguito all’introduzione della crittografia end-to-end per le chiamate su Microsoft Teams, la medesima piattaforma di videoconferenze riceve altre novità interessanti. Si parla, in particolare, di un rinnovamento quasi completo per la lavagna, ma anche dell’implementazione allargata della trascrizione in tempo reale delle conversazioni.

Microsoft Teams: i dettagli delle novità in arrivo a fine ottobre 2021

Il mese di ottobre 2021 si conclude quindi col botto per Microsoft Teams. Gli sviluppatori del colosso statunitense hanno infatti lavorato sodo su nuove feature e altre già esistenti, potenziandole a dovere. In primis, la lavagna su Microsoft Teams è stata completamente ridisegnata per fornire un'ampia area di lavoro a tutti i lavoratori, in collaborazione su una videata unica. Si parla di oltre 40 nuovi modelli personalizzabili, ma anche della possibilità di inserire immagini, forme e 8 nuove reazioni. Come se non bastasse, a breve sarà possibile collocare sulla lavagna presentazioni PowerPoint e altri documenti, assieme a note scritte o colorate con ben 15 nuovi colori di penna ed evidenziatore.

Per quanto concerne la trascrizione in tempo reale su Microsoft Teams, l’azienda di Satya Nadella ha comunicato tramite il blog ufficiale che da oggi è disponibile per le riunioni non programmate a patto che l’organizzatore abbia attivato l’opzione “Consenti trascrizione”. Nel caso delle riunioni singole create al momento, sarà possibile scaricare la trascrizione delle chiamata solo in seguito alla loro chiusura. Nel caso delle riunioni su canali dedicati, allora si potrà accedervi tramite la scheda “Registrazioni e trascrizioni”.

Ma ci sono anche novità minori comunque interessanti. Per esempio, durante le presentazioni PowerPoint Live sarà possibile sovrapporre il feed video alle slide. Così facendo, l’interlocutore potrà ridirigere l’attenzione su gesti ed espressioni facciali. Per quanto riguarda le chiamate, la piattaforma riceve il supporto delle chiamate 1:1 da Teams a Teams su Safari. Infine, i supervisori delle chat ora potranno cancellare messaggi. Ciò consentirà un filtraggio migliore delle conversazioni nel caso in cui un utente invii un messaggio inappropriato. Insomma, una feature particolarmente utile soprattutto ai docenti.

Tutte queste novità sono già disponibili per gli utenti Microsoft Teams sull’app desktop, web e mobile.