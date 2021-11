OPPO vuole realizzare veicoli elettrici (RUMOR)

OPPO sta lavorando su dei nuovi veicoli elettrici per il mercato indiano; secondo un recente report, questi potrebbero essere lanciati all'inizio del 2024.

OPPO: a cosa sta lavorando l'azienda?

All'inizio di questo mese, avevamo segnalato che i marchi di smartphone di proprietà di BBK Electronics OnePlus, OPPO, Vivo avevano richiesto un brevetto per veicoli autonomi ed elettrici in India. Ora, sono appena emerse nuove informazioni che suggeriscono che il colosso cinese sta attualmente lavorando su un veicolo elettrico che potrebbe essere lanciato nella regione asiatica entro l'inizio del 2024.

Secondo un rapporto di 91Mobiles, l'informatore Mukul Sharma ha affermato che il gigante tecnologico cinese sta lavorando su veicoli elettrici per il mercato locale. Quindi, è in linea con la domanda di brevetto. In particolare, questi veicoli elettrici, che potrebbero includere auto a guida autonoma e scooter elettrici, sono probabilmente in sviluppo già da ora. L'informatore ha inoltre aggiunto che questi veicoli elettrici potrebbero essere lanciati entro la fine del 2023 o addirittura all'inizio del 2024.

Sebbene il rapporto abbia rivelato un possibile intervallo di tempo di lancio per i veicoli elettrici, l'informatore non ha rivelato dettagli più fini come le specifiche tecniche o hardware. Tenete presente che questo è ancora un rapporto non confermato, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Ma se i rapporti dovessero venir confermati, possiamo aspettarci che la società rilasci teaser per i mezzi EV nei prossimi mesi. Con il boom del mercato dei veicoli a corrente, più produttori di automobili stanno anche cercando di espandere la loro presenza nei diversi mercati asiatici.

In precedenza, anche Tesla aveva annunciato i suoi piani per il debutto dei suoi veicoli elettrici in India, quindi non sorprende che anche i giganti della tecnologia (che di recente hanno investito nel segmento automobilistico) mirino a competere sul mercato.