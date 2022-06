OPPO Reno 8 Pro Global non monterà lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm?

A distanza di poco più di un mese dall’annuncio della serie OPPO Reno8 per il mercato asiatico, un inedito rumor pubblicato recentemente prevede che la versione Global di OPPO Reno8 Pro potrebbe non montare il nuovo e potente processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Infatti, prendendo per buone le informazioni sulla scheda tecnica scoperte dal passaggio del nuovo device sulla piattaforma di benchmark Geekbench, scopriamo che OPPO Reno8 Pro potrebbe invece montare il system on a chip MediaTek Dimensity 8100.

La versione Global di OPPO Reno8 Pro non monterà il processore Snapdragon 7 Gen 1?

Ricordiamo che la nuova serie di processori MediaTek non ha nulla da invidiare alla controparte Qualcomm, anzi, pertanto non bisogna prendere questa informazione dal punto di vista negativo. Processore a parte, OPPO Reno8 Pro è un device di fascia media con tutte le caratteristiche per assicurare un’esperienza di utilizzo di alto livello: monta un display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, 6/8 GB di RAM LPDDR4X, 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP con il potente e affidabile NPU MariSilicon X, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con 6/8 GB di RAM LPDDR4X con 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore macro da 2 MP con NPU MariSilicon X;

Fotocamera frontale da 32 MP;

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 + 5 GHz) 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS e NFC;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

