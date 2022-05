OPPO Reno 8 Series: Snapdragon 7 Gen 1, tanto stile e molto altro

In queste ore, dopo innumerevoli leak e indiscrezioni varie, sono stati presentati in Cina i nuovi smartphone medio gamma OPPO Reno 8, OPPO Reno 8 Pro e OPPO Reno 8 Pro+. Come avremo modo di vedere nel capitolo successivo rappresentano la risposta di OPPO a soluzioni molto popolari come, ad esempio, la serie Galaxy A di Samsung – a tal proposito, l’ottimo Samsung Galaxy A53 5G è in forte sconto su Amazon – e lo fanno con il classico approccio del colosso cinese.

Tutti e tre gli smartphone sono accomunati da un design ricercato, giovanile e ben realizzato, mentre per quanto riguarda la scheda tecnica il modello Reno8 Pro+ è quello che forse rappresenta il modello più interessante.

OPPO Reno 8 Series: caratteristiche e design

Partendo dal display, Reno 8 e Reno 8 Pro montano un bel pannello da 6.43 pollici con una fotocamera frontale punch hole nell’angolo superiore sinistro; il modello Reno 8 Pro+ cresce leggermente arrivando a toccare una diagonale pari a 6.7 pollici con una fotocamera punch hole centrale. Per quanto riguarda la tecnologia alla base dei display, tutti e tre sono di tipo AMOLED a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (a eccezione del modello base che invece si ferma a 90 Hz).

Venendo al comparto fotografico principale, tutti e tre gli smartphone OPPO dispongono di una fotocamera tripla sul retro: Reno 8 dispone di un sensore principale da 50 MP, uno secondario da 2 MP e uno macro da 2 MP. I modelli Reno 8 Pro e Reno 8 Pro+, invece, mantengono gli stessi sensori a cui si aggiunge invece un sensore ultra grandangolare da 8 MP al posto di quello secondario standard da 2 MP. Trattandosi di smartphone dotati di un comparto fotografico di un certo livello, il colosso cinese ha pensato bene di affiancare alle fotocamere il potente NPU MariSilicon X, il fiore all’occhiello della serie OPPO Find X5.

Per quanto riguarda il processore sono presenti due soluzioni MediaTek e una Qualcomm: il modello Reno 8 è animato dal SoC MediaTek Dimensity 1300; il modello Reno 8 Pro sceglie il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1; mentre Reno 8 Pro+ si affida al MediaTek Dimensity 8100. Tutti e tre gli smartphone si spingono fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno non espandibile, mentre per quanto riguarda l’autonomia trova posto una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo.

Prezzo e disponibilità

In attesa di scoprire quando il device sarà disponibile anche nel nostro Paese, ecco le varianti dei modelli presentati quest’oggi con i prezzi convertiti in euro:

OPPO Reno 8 8+128 GB a circa 350 euro al cambio 8+256 GB a circa 380 euro al cambio 12+256 GB a circa 420 euro al cambio

OPPO Reno 8 Pro 8+128 GB a circa 420 euro al cambio 8+256 GB a circa 450 euro al cambio 12+256 GB a circa 490 euro al cambio

OPPO Reno 8 Pro+ 8+256 GB a circa 520 euro al cambio 12+256 GB a circa 560 euro al cambio



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.