OPPO Reno8: il design ricorda un po' troppo OnePlus 10 Pro?

A distanza di pochi giorni dalla presentazione europea di OnePlus 10 Pro – vi ricordiamo che il device è disponibile su Amazon -, in queste ore un inedito leak pubblicato dal sempre affidabile Digital Chat Station mette in evidenza per la prima volta il probabile design della nuova serie di smartphone OPPO Reno8.

Come avremo modo di scoprire all'interno di questa news, le informazioni pubblicate dal leaker indicano senza esitazione che i nuovi device di OPPO avranno un design molto ispirato ai nuovi smartphone di fascia alta di OnePlus – per non dire quasi copiato.

Un leak svela il design di OPPO Reno8: non somiglia troppo a OnePlus 10 Pro?

Il render leak pubblicato dal leaker mostra un device con un display frontale di tipo flat costituito da una fotocamera punch hole nell'angolo in alto a sinistra e cornici piuttosto ottimizzate, possibilmente munito di sensore per le impronte integrato e con il bilanciere del volume sul lato sinistro e il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro.

Con tutta probabilità OPPO Reno8 dovrebbe montare un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con aspect ratio 20:9 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Posteriormente, inoltre, l'ampio modulo fotografico è atteso con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP – lo stesso che monta anche Realme GT 2 Series – e altri due sensori di cui non si sa ancora molto.

Quando arriverà OPPO Reno8?

Difficile dire così su due piedi quando i nuovi smartphone della serie OPPO Reno8 saranno disponibili, ma possiamo utilizzare i vecchi modelli come punti di riferimento per prevedere quando effettivamente OPPO Reno8 e OPPO Reno8+ potrebbero vedere la luce del sole. Considerando che la serie OPPO Reno6 è stata presentata a maggio dell'anno scorso, con tutta probabilità il colosso cinese sfrutterà anche questa volta la stessa finestra di lancio.

In ogni caso è possibile che già dalle prossime settimane torneremo a parlare dei nuovi device, sperando anche di avere maggiori informazioni per quanto riguarda l'eventuale data di lancio.