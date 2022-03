OnePlus 10 Pro 5G è già su Amazon: anche con 12 rate a tasso zero

Appena annunciato, il nuovissimo e potentissimo OnePlus 10 Pro 5G è già disponibile in preordine su Amazon. Puoi portarlo a casa a partire da 919€ per l'edizione con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione.

Se il tuo account è abilitato, puoi anche saldare in 12 rate mensili con interessi zero. Nessuna finanziaria di mezzo, la dilazione di pagamento è concessa direttamente dal colosso dell'e-commerce. Per verificare se sei abitato, devi solo aprire l'inserzione ufficiale e verificare se ti compare questa possibilità. Le prime spedizioni del flagship inizieranno il prossimo 5 aprile.

OnePlus 10 Pro 5G è su Amazon: in preordine e a rate

Il potentissimo smartphone top di gamma, annunciato da pochissimi minuti per il mercato europeo, è già disponibile sul celeberrimo portale di e-commerce.

Come anticipato, se il tuo account è abilitato, puoi decidere di effettuare una rateizzazione in 12 mesi a tasso zero. Dovrai però essere veloce, perché la possibilità potrebbe essere eliminata dopo un certo periodo.

Pagamento a rate

Scegli la versione che ti interessa – decidendo quanta RAM e storage interno desideri – e accaparratela in preordine adesso da Amazon:

Puoi averlo in nero (Volcanic Black) oppure in verde (Emerald Forest, disponibile solo per l'edizione con più memoria RAM e ROM). In ogni caso, il pagamento rateale è disponibile. Le prime spedizioni dei OnePlus 10 Pro 5G inizieranno a partire dal 5 aprile e saranno rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.