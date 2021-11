OPPO Reno7: UFFICIALE con design sottile e fotocamere TOP

La serie OPPO Reno7 è ufficiale; i device della line-up presentano un telaio sottile e leggero, fotocamere di punta e molto altro ancora.

OPPO Reno7: le caratteristiche

OPPO ha tenuto ieri un evento di lancio di prodotto in cui ha svelato la gamma Reno7, nuovi TWS e una smart TV. Tutti i dettagli su Reno7, Pro e SE sono stati resi pubblici.

Innanzitutto, la gamma porta un design rinnovato ma conserva la struttura rettangolare squadrata che è stata introdotta per la prima volta nella serie con la line-up precedente. Tuttavia, le cornici sono state ridotte in modo significativo, tanto che la variante Pro sfoggia un rapporto schermo-corpo del 92,8%.

Anche il pannello posteriore della serie ha subito degli aggiornamenti. Una “tecnologia litografica di livello aerospaziale” è stata applicata alla parte posteriore per creare una trama a reticolo fine e un aspetto visivo simile ad una pioggia di meteoriti.

E infine, Reno7 Pro viene fornito con la tanto chiacchierata luce di notifica attorno al comparto fotografico. Si illumina per le chiamate in arrivo, i messaggi, la ricarica e persino per i giochi. Ovviamente, questo è il più costoso del gruppo ed è alimentato dal chip Dimensity 1200-Max di punta di MediaTek.

Viene fornito con uno schermo OLED FHD+ da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La batteria del dispositivo ha una capacità di 4500 mAh che può essere rapidamente ricaricata a 65 W. Il telefono è dotato di una luce respiratoria ad anello stellare, misura 158,2 x 73,2 x 7,45 mm e pesa solo 180 g. Per tenere sotto controllo il calore, c'è un foglio di grafite ultra-denso abbinato a un raffreddamento a liquido VC sottovuoto superconduttore. Il telefono dispone anche di un motore lineare sull'asse X e di due altoparlanti stereo.

Ma forse il punto forte del dispositivo sono le lenti. Per l'obiettivo principale è stato utilizzato un sensore Sony IMX766 da 50 MP f/1.8 di punta, che secondo OPPO ha una “messa a fuoco omnidirezionale“. È affiancato da camere ultra grandangolari da 8 MP + macro da 2 MP.

Sulla parte anteriore, Reno7 Pro presenta il sensore IMX709 da 32 MP, un “obiettivo cat-eye super sensibile sviluppato congiuntamente con Sony“. Questo è dotato di molteplici funzionalità avanzate e dovrebbe offrire migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione riducendo notevolmente il rumore. I prezzi partono da 579 dollari.

Reno7 è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 778G e offre 8+128/8+256/12+256 RAM e varianti di archiviazione. Ha uno schermo OLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. La sua camera anteriore utilizza anche il sensore IMX709 da 32 MP (f/2.4, RGBW), mentre quella posteriore è composta da una lente da 64 MP (f/1.7) + ultra grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP. Il telefono racchiude una batteria da 4500 mAh, pesa 185 g e misura 156,8 x 72,1 x 7,59 mm. Come il Pro, è dotato anche di funzionalità avanzate di dissipazione del calore. I costi partono da 422 dollari.

Infine, Reno7 SE è dotato del chip MediaTek Dimensity 900 e utilizza uno schermo OLED da 6,43 pollici a 90Hz. Il suo modulo fotocamera posteriore comprende sensori primari da 48 MP (IMX581) + macro da 2 MP + ritratti da 2 MP. Il dispositivo misura 160,2 x 73,2 x 7,45 mm e pesa 171 g. Il prezzo parte da 344 $.

I tre dispositivi sono stati lanciati solo in Cina per ora, ma una versione globale non dovrebbe essere troppo lontana.