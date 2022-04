OPPO Reno7 Lite 5G: specifiche e render prima del lancio in Europa

A distanza di poco più di un mese dal lancio in Cina di OPPO Reno7 5G, in queste ore il colosso cinese torna a far parlare di sé per via di un inedito leak che svela molte interessanti informazioni su OPPO Reno7 Lite 5G, l’inedito device di fascia media che condivide alcune caratteristiche con il modello già presentato.

Infatti, in base alle informazioni svelate dal leaker Sudhanshu Ambhore, sappiamo che il nuovo medio gamma di OPPO è ormai quasi pronto ad arrivare in Europa e potenzialmente anche nel nostro Paese.

OPPO Reno7 5G Lite svelato da un inedito leak

Con tutta probabilità OPPO Reno7 Lite 5G monterà un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con densità di pixel pari a 409 PPI e luminosità massima pari a 600 nit – non ci sono informazioni circa la frequenza di aggiornamento del display, ma riteniamo molto possibile che sarà a 90 Hz. Sotto la scocca è atteso il processore mobile di fascia media Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda l’OS si parla invece di Android 11 con la personalizzazione Android ColorOS 12.

Sul retro è ben visibile un modulo fotografico triplo in tutta probabilità costituito da un sensore principale da 64 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP; la fotocamera punch hole frontale dovrebbe montare invece un sensore da 16 MP. Per quanto riguarda la batteria, infine, si parla di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W mentre le dimensioni e il peso sarebbero pari rispettivamente a 159.9 x 73.2 x 7.5 mm e 173 grammi.

Quando arriverà in Europa il nuovo device? E a che prezzo?

Non è ancora noto quando il colosso cinese porterà OPPO Reno7 Lite 5G in Europa, ma gli ultimi rumor anticipano che il device dovrebbe arrivare a un prezzo attorno ai 350 euro. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.