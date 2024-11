OPPO Reno12F 5G in promozione su eBay a 70€ in MENO

Tieniti forte perché ti sto segnalando una promozione spaventosa che durerà sicuramente pochissimo. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello OPPO Reno12F 5G a soli 189,90 euro, invece che 259,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato ma è quello che vedi sopra e puoi confermarlo andando sul sito ufficiale. Dunque in questo momento c’è uno sconto pazzesco di 70 euro. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi pagare in comode rate da 66,66 euro al mese per 3 mesi senza interessi, con Klarna.

OPPO Reno12F 5G: entry level a prezzo sciolto

A questa cifra, OPPO Reno12F 5G, è sicuramente uno dei migliori smartphone entry level che puoi avere. Possiede un bellissimo display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione da 2400 x 1080 p, con luminosità fino a 1200 nits. Ha un peso di appena 187 grammi per 7,76 millimetri di spessore ed è impermeabile con certificazione di grado IP64.

Monta il potente processore MediaTek 6300 supportato da ben 8 GB è di RAM che spingono sull’acceleratore regalando prestazioni straordinarie. È in questa versione troverai 256 GB di memoria per archiviare e installare applicazioni senza preoccuparti di nulla. È dotato poi di una splendida fotocamera con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolo Sony IMX355 da 8 MP. Possiede una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 45 W e la tecnologia 5G ti permette di navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte.

Sicuramente a questa cifra lo vorranno tutti e quindi le unità disponibili, che non sono tantissime, spariranno da un momento all’altro. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo OPPO Reno12F 5G a soli 189,90 euro, invece che 259,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in pochissimi giorni senza pagare la spedizione.