OPPO Reno8 Pro+ sarà un mostro di potenza, altro che "medio gamma"

Come ben sappiamo lunedì prossimo OPPO terrà un evento in Cina in cui svelerà la nuova serie di smartphone di fascia media Reno8, di cui il modello OPPO Reno8 Pro+ rappresenta il device di punta in queste ore svelato grazie al suo passaggio sul database TENAA.

Da quel che possiamo vedere non ci sono dubbi sul fatto che Reno8 Pro+ avrà il compito di stravolgere la fascia media con un design singolare, ben curato, forse un po’ troppo simile al OnePlus 10 Pro (?), e una scheda tecnica molto potente.

OPPO Reno8 Pro+ passa dal TENAA con una scheda tecnica da paura

Scovato con il codice prodotto “PFM10”, il device monta un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2412 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato e una fotocamera punch hole centrale da 32 MP. I render dipingono uno smartphone con cornici estremamente ottimizzate, quasi più di quelle di alcuni device di fascia alta/premium, segno che OPPO ha intenzione di attirare l’attenzione dei tanti utenti alla ricerca di un device con un design mozzafiato.

Il retro, come dicevamo qualche riga più su, vede la presenza di un modulo triplo con un’isola che protrude dal telaio del telefono: si tratta di una soluzione che abbiamo visto per la prima volta con l’arrivo della serie OPPO Find X3 ed evidentemente presente anche con la serie OPPO Find X5, talaltro in forte sconto su Amazon. Il device presenta un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sotto la scocca è atteso il processore di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100 con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12 e tre colorazioni: Xiaoyaoqing (verde menta), Roaming Grey e Undercurrent (nero).

Purtroppo mancano le informazioni circa il prezzo di vendita ma ci aspettiamo di scoprirlo nel corso dei prossimi giorni grazie ai classici leak degli ultimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.