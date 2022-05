OPPO Reno8 Pro Plus sarà il camera phone di fascia media da comprare?

In queste ore il sempre affidabile leaker Mukul Sharma ha pubblicato su Twitter una buona parte della presunta scheda tecnica di OPPO Reno8 Pro Plus, lo smartphone della nuova serie Reno8 con le caratteristiche più spinte e il design più curato tra i modelli OPPO Reno8, OPPO Reno8 SE e OPPO Reno8 Pro.

In base alle indiscrezioni pubblicate nel tweet che trovate qui in basso, scopriamo che il nuovo terminale di punta della serie Reno8 dovrebbe montare un bel pannello OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (molto probabilmente senza tecnologia LTPO).

Un leak svela la fotocamera di OPPO Reno8 Pro Plus e le sue specifiche

Sotto la scocca si presume troverà posto il processore MediaTek Dimensity 8100, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo, Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1, speaker stereo, tre colorazioni e modulo NFC.

OPPO Reno8 Pro (+)

6.7-inch FHD+ 120Hz OLED

Dimensity 8100 MAX + MariSilicon X

32MP front camera (IMX709)

50MP triple rear camera (IMX766)

7.34mm/183g

Green, Gray, Dark black

4500mAh/80W

X-axis linear motor

Dual stereo speakers

NFC

Aluminium metal frame#OPPO #OPPOReno8series — Mukul Sharma (@stufflistings) May 12, 2022

In tutta probabilità il device saprà stupire anche dal punto di vista fotografico grazie alla presenza di un modulo triplo che, sempre secondo Sharma, dovrebbe ruotare attorno al sensore principale Sony IMX766 da 50 MP – per la cronaca si tratta di una lente molto popolare e dalle grandi qualità, talaltro disponibile anche sull’ottimo Realme GT 2 Pro in offerta su Amazon con il 18% di sconto.

Ma non solo: OPPO Reno8 Pro Plus avrebbe dalla sua anche l’ottimo NPU MariSilicon X lanciato dalla compagnia con la serie OPPO Find X5 e apprezzato in lungo e in largo per l’incredibile ottimizzazione degli scatti e dei video registrati.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz;

Processore MediaTek Dimensity 8100;

Fotocamera posteriore tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con NPU MariSilicon X;

Fotocamera anteriore Sony IMX709 da 32 MP;

Spessore di 7.34 mm per un peso pari a 183 grammi;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo;

Colorazioni: Green, Gray e Dark Black;

Speaker stereo, NFC e telaio in alluminio;

Android 12.

