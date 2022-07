OPPO Reno 8 Pro si prepara al lancio: scopriamo il nuovo top di gamma

A distanza di pochi giorni dal rumor circa il SoC presente su OPPO Reno 8 Pro e l’attesa introduzione della tecnologia di ricarica rapida da 240W, in queste ore l’atteso smartphone di fascia alta di OPPO è stato pizzicato all’interno del database della FCC suggerendo quindi che ormai manca davvero poco all’annuncio del device per il mercato internazionale.

In base alle prime indicazioni condivise in rete, la certificazione fa riferimento al modello CPH2357 dotato di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo, Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1, dimensioni pari a 61.2 x 74.2 x 7.34 mm e 183 grammi di peso.

OPPO Reno 8 Pro passa dall’FCC e svela molti dettagli sulla scheda tecnica

Oltre all’eventuale supporto alla connettività 5G/4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth e NFC, si presume che lo smartphone del colosso cinese monterà un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore MediaTek Dimensity 8100 Max, supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio UFS 3.1, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP e una fotocamera frontale da 32 MP con il sensore Sony IMX709.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Processore MediaTek Dimensity 8100 Max con il supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore costituito da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP;

Fotocamera anteriore Sony IMX709 da 32 MP;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo;

Dimensioni: 61.2 x 74.2 x 7.34 mm;

Peso: 183 grammi;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

