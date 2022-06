OPPO introdurrà la ricarica rapida da 240W sui suoi smartphone?

Come sappiamo i più importanti OEM cinesi sono da anni impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie di ricarica rapida per gli smartphone, ma in queste ore viene ripresa una notizia molto interessante: sembra che OPPO sia pronta a svelare la tecnologia di ricarica rapida da 240W.

Ricordiamo che il colosso cinese, durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona di febbraio, mostrò per la prima volta la tecnologia SuperVOOC da 240W in grado di caricare completamente una batteria da 4500 mAh in appena 9 minuti.

OPPO presenterà il primo smartphone con supporto alla ricarica rapida da 240W?

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate su Weibo dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, sembra che un’altra compagnia sia pronta a svelare un nuovo smartphone in questo caso con il supporto alla ricarica rapida da 200W. Si tratterebbe di iQOO, lo spin-off di Vivo, e del suo iQOO 10 Pro di cui si parla sempre più spesso in questi giorni in quanto al centro di nuove indiscrezioni per quanto riguarda la fotocamera posteriore e il processore.

In attesa di scoprire se e quando questo interessante device sarà ufficialmente presentato dal colosso cinese, vi ricordiamo che l’ottimo OPPO Find X5 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Monta un incredibile display AMOLED ad altissima risoluzione, una validissima fotocamera tripla posteriore con NPU MariSilicon X per scatti eccellenti in ogni situazione e il supporto alla ricarica rapida su cavo da 80W (30W in wireless).

