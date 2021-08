OPPO ha appena svelati oggi alcuni dettagli di quello che verrà presentato durante l’evento di lancio della OPPO Reno6 Series, caratterizzata da un’innovativa tecnologia AI per i video-ritratti.

Reno6 punta sui video-ritratti

La nuova gamma di smartphone del colosso cinese arriva anche in Italia e sarà presentata durante un evento in streaming sui canali YouTube, Facebook e Twitter di OPPO il 9 settembre alle ore 10.30, direttamente dalla Fondazione Louis Vuitton di Parigi. Nel corso della presentazione, l’artista Kelvyn Colt accompagnerà con la sua musica la campagna internazionale di lancio di OPPO, catturando le emozioni delle persone attraverso le funzioni di video-ritratto della nuova gamma Reno6. A quanto pare, OPPO Reno6 Series darà il via ad un nuovo modo di creare video-ritratti attraverso il supporto AI, permettendo ai creatori digitali di esprimere al meglio tutte le loro emozioni.

Oltre all'innovativa fotocamera che, supportata dall’intelligenza artificiale, migliorerà la resa dei video-ritratti, la OPPO Reno6 Series disporrà – stando a quanto dichiarato dalla società cinese – anche della tecnologia proprietaria OPPO Glow, che dovrebbe impreziosire il design dei dispositivi.

Ricordiamo che il tre terzetto di smartphone – Reno6 / 6 Pro / 6 Pro+ – è stato annunciato in Cina a fine maggio. Il Reno6 vaniglia ha a bordo il chipset MediaTek Dimensity 900 5G, sfoggia uno schermo da 6,4 pollici, nella versione da 8/128GB costa circa 364 euro e in quella da 12/256GB circa 416 euro.

L'OPPO Reno6 Pro è provvisto di uno schermo con bordi curvi da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e nasconde sotto il cofano il processore Dimensity 1200 con modem 5G a bordo, associato a 12 GB di RAM e 256 di spazio di archiviazione. Il prezzo è di circa 455 euro.

Infine, il Reno6 Pro+ (con 8/128GB costa circa 520 euro, con 12/256GB circa 585 euro) è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870, gode di uno schermo AMOLED flessibile con bordi curvi da 6,55 pollici ma, purtroppo, supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz, sebbene sia il modello di punta della serie.

OPPO

Smartphone