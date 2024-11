OPPO Reno 12 5G: a questo prezzo su Amazon è ottimo (anche in 5 rate)

OPPO Reno 12 5G è lo smartphone da prendere oggi per chi è alla ricerca di un modello completo nella fascia media del mercato. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di OPPO è ora acquistabile al prezzo scontato di 329 euro, toccando un nuovo prezzo minimo storico. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Reno 12 5G: è un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di OPPO Reno 12 5G include un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato anche del SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 80 W, e per una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è certificato IP65. Il sistema operativo è Android 14 con la personalizzazione di ColorOS e con 3 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare OPPO Reno 12 5G al prezzo scontato di 329 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo e acquistare OPPO Reno 12 5G al nuovo minimo storico basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo: la promo, infatti, è legata al Black Friday di Amazon.