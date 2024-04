OPPO Reno 11 F, che bomba: su Amazon a 328€, la tripla fotocamera è micidiale

L’Oppo Reno 11 F 5G si distingue per le sue caratteristiche avanzate e un prezzo accessibile, ora ulteriormente ribassato: su Amazon, per poco, lo paghi solo 328,90€, con uno sconto del 11%. I suoi punti di forza? Una configurazione potente e un comparto fotografico da fuori classe.

Il cuore dell’Oppo Reno11 F 5G è proprio il suo comparto fotografico, composto da una tripla fotocamera posteriore da 64MP, 8MP e 2MP, perfetta per catturare dettagli nitidi in ogni situazione. La fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie di alta qualità.

Il display da 6.7 pollici AMOLED con refresh rate di 120HZ offre immagini fluide e dettagliate, ideale per streaming video e giochi.

Ottima anche la batteria da 5000mAh, supportata dalla potente ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, che consente di ottenere diverse ore di autonomia in pochissimi minuti. Tra le altre cose, troviamo l’impermeabilità IP65, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere.

Il Reno11 F 5G offre un’esperienza d’uso superiore e completa in tutto, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo estremamente competitivo. Hai ancora poco tempo: acquista subito il Reno F 5G in forte sconto!