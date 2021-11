OPPO, Realme e Vivo: crescita da RECORD in Europa

OPPO, Realme e Vivo registrano una crescita a tre cifre su base annua in Europa, nonostante la grave carenza di chip che sta attanagliando il mondo intero.

Le prestazioni di OPPO, Realme e Vivo in Europa

Il mercato degli smartphone in Europa si è per lo più ripreso dagli effetti della pandemia, ma ora è frenato dalla carenza di chip. Le vendite di telefoni nel terzo trimestre del 2021 sono state quindi complessivamente inferiori dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Tuttavia, non tutti i brand sono stati colpiti allo stesso modo. Parliamo dei marchi di smartphone cinesi, in particolare le filiali di BBK Electronics, che hanno superato gli altri. Vivo, Realme e OPPO hanno registrato ciascuno una crescita a tre cifre nel terzo trimestre del 2021 rispetto al terzo trimestre del 2020, con cifre rispettivamente del 238%, 160% e 112% nel vecchio continente.

Questi tre hanno anche guadagnato in termini di quota di mercato, con OPPO che è passato dal 4,7% al 10,1%, Realme dallo 0,9% al 2,4% e Vivo dallo 0,5% all'1,8%. La casa madre però, ha guadagnato enormemente grazie alla fusione con OnePlus.

Tuttavia, la quota di mercato di questi tre è piuttosto ridotta nel continente, il che spiega il numero a tre cifre. I grandi protagonisti continuano ad essere Samsung, Xiaomi e Apple. Tuttavia, la quota di mercato di Samsung è scesa dal 35,8% al 30,4%. Xiaomi e Apple hanno invece registrato una crescita rispettivamente del 51% e del 24%.

Il direttore associato di Counterpoint Research Jan Stryjak ha dichiarato:

Realme è uno dei marchi in più rapida crescita in Europa e si è affermato saldamente come uno dei primi cinque fornitori con forti vendite in Russia, Spagna e Italia. anche vivo sta crescendo rapidamente, anche se da una base più piccola, mentre Motorola e Nokia stanno organizzando un ritorno. HONOR ha anche messo gli occhi sul mercato europeo nella speranza di un'inversione di fortuna con il suo primo lancio importante nella regione in oltre un anno a ottobre.

Ma quando si tratta di dati su base annua per la crescita in termini di vendite, Xiaomi e Samsung hanno subito un calo del 6% ciascuno. Samsung avrebbe avuto risultati peggiori se non avesse rilasciato il campione Galaxy Z Flip3, un vero successo che ha sconvolto l'intero settore della telefonia mobile.

La compagnia di Tim Cook ha invece registrato una rispettabile crescita del 5%, spinta dal lancio dell'iPhone 13 verso la fine del trimestre.