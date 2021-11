iPhone 13: le vendite di Apple decollano in Europa

La quota di mercato di Apple ottiene il più grande aumento di sempre grazie alle vendite di iPhone 13 in Europa. La società ha quasi sorpassato Xiaomi.

Di fatto, notiamo che le spedizioni dei nuovi melafonini dell'OEM americano hanno portato ad un aumento della quota di mercato anche negli USA, ma è nel vecchio continente che la crescita ha riportato numeri da record.

La crescita dell'iPhone è stata più contenuta negli Stati Uniti, nonostante i tempi di consegna molto favorevoli. In precedenza abbiamo spiegato perché le consegne stanno migliorando e perché i prodotti sono più facilmente reperibili:

Le cose sono diventate più complicate dopo, tuttavia, e il lancio di iPhone 12 dell'anno scorso è stato tra quelli che hanno visto un lancio successivo. Il 12 e il 12 Pro sono stati messi in vendita a ottobre, mentre Mini e Pro Max non erano disponibili fino a novembre. Ciò significa che nessuna di queste vendite ha contribuito alle entrate fiscali del quarto trimestre di Apple. Al contrario, l'iPhone 13 è stato messo in vendita il 24 settembre, fornendo una settimana di vendite nel quarto trimestre.

Storicamente, le vendite di lancio degli ultimi iPhone vengono effettuate a settembre, che fa parte del quarto trimestre fiscale di Apple (noto anche come calendario Q3). Questo era vero per ogni lancio dall'iPhone 5 all'iPhone 8.

IDC la scorsa settimana ha affermato che in termini globali, Apple ha superato Xiaomi nel terzo trimestre per prendere il secondo posto dopo Samsung. Counterpoint Research afferma che la compagnia di Cupertino ci è andata molto vicino. Si stima che la quota di mercato di Apple sia cresciuta dal 17,6% al 22,1%, ma che la crescita di Xiaomi abbia superato questa.

La società di market intelligence ha affermato che negli Stati Uniti la quota di mercato dell'OEM di Tim Cook è salita di tre punti, dal 39% al 42%. Samsung è riuscita a ridurre il divario.

Counterpoint afferma che il trimestre delle vacanze sembra essere un successo scritto a tavolino per Apple, in particolare inel mercato europeo:

Il lancio dell'iPhone 13 è stato un grande successo per Apple. Nonostante sia stato messo in vendita verso la fine di settembre, l'iPhone 13 sembrava essere più popolare dell'iPhone 12 dell'anno scorso. Se riesce a tenere il passo con la domanda (che sembra essere una sfida in alcuni mercati), Apple potrebbe essere in attesa di un quarto trimestre da record in Europa.