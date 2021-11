Apple domina il mercato degli smartphone

Apple può anche non vantare una quota di mercato dominante in termini di numero di telefoni venduti, ma ciò è innegabile è che la società ha una capacità di guadagnare denaro e ricavi consistenti dalla vendita di dispositivi mobili eccezionale. Gli iPhone non possono essere definiti economici, ovviamente, e questo non può che influire sul reddito della compagnia.

Apple: al primo posto per guadagni nel settore della telefonia

Secondo i risultati del terzo trimestre di quest'anno, gli analisti di Counterpoint Technology Market Research sono giunti alla conclusione che più di un terzo delle entrate del mercato degli smartphone appartiene ad Apple.

E questo nonostante il fatto che la società abbia consegnato sul mercato 48 milioni di melafonini, mentre Samsung è stata in grado di spedire 69 milioni; si legge che la quota di entrate globali dalla vendita di device del colosso sudcoreano è stata del 18%. Il terzo trimestre è stato un successo anche per OPPO, che ha rappresentato il 10% delle entrate derivanti dalle vendite di smartphone.

In totale, da luglio a settembre di quest'anno sono stati consegnati sul mercato 342 milioni di device, il 6% in più rispetto al trimestre precedente. Ma su base annua, il calo è stato del 6%. Tra i motivi del calo vi è la carenza di semiconduttori che sta attanagliando il mondo intero.

Se in termini quantitativi c'è una crisi, allora in termini monetari va tutto bene. I ricavi delle vendite di telefoni sono stati di 100 miliardi di dollari e questo è il miglior dato per il terzo trimestre dell'anno. Ciò è stato influenzato dall'aumento del costo dei dispositivi. Nel loro rapporto, gli analisti hanno anche notato un aumento delle vendite di smartphone attraverso i negozi online, nonché un grave calo della domanda di terminali in Cina.

Commentando le dinamiche complessive del mercato, il direttore della ricerca Tarun Pathak ha affermato:

Durante il trimestre di settembre, abbiamo riscontrato vincoli di offerta ancora più severi di quelli sperimentati nel trimestre di giugno. La carenza globale di semiconduttori ha infine messo a dura prova anche i consumatori finali. A causa della discrepanza tra domanda e offerta, la maggior parte dei componenti utilizzati negli smartphone ha registrato movimenti al rialzo dei prezzi; costringendo alcuni importanti OEM ad aumentare i prezzi al dettaglio di alcuni modelli. Ciò ha portato a un calo dei volumi di spedizione, in particolare nel segmento entry tier, che ha limitato il potenziale di crescita. Di conseguenza, la domanda del mercato è stata soddisfatta da smartphone di fascia medio-alta; che ha contribuito a portare il trimestre a un fatturato record anche con il calo delle spedizioni. Apple e Samsung aggiornano le loro serie premium rispettivamente con la serie iPhone 13 e la serie Fold, aggiungendosi alla crescita dei ricavi.

Commentando le dinamiche dei ricavi, l'analista senior Harmeet Singh Walia ha osservato: