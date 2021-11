La carenza di chipset sarà un serio problema secondo ARM

Il CEO di ARM avverte che la carenza globale di chip potrebbe estendersi oltre dicembre 2021. Di fatto, stiamo assistendo ad una crisi di semiconduttori mai vista prima.

Secondo il CEO di ARM, le prospettive future sono molto basse

La mancanza globale di componenti importanti per una vasta gamma di prodotti tecnologici, a quanto pare, sarà un problema che ci porteremo ancora a lungo. Molteplici proiezioni del settore indicano che la carenza di chip si estenderà oltre dicembre 2021.

Il CEO di Arm, Simon Segars, considera il peggioramento della situazione come un elemento dannoso per le vendite di prodotti tecnologici (smartphone compresi) durante il periodo festivo di fine anno. Segars vede un divario crescente tra domanda e offerta.

Si prevede che questo divario si estenderà fino a dicembre 2022, poiché i produttori di chip sono alle prese con l'eliminazione dell'arretrato di ordini inevasi dai produttori. Il dirigente di ARM ritiene anche che i consumatori saranno interessati dall'ottenere i loro ordini per i dispositivi in ​​base a un programma.

Le sue opinioni non sono diverse dai sentimenti condivisi dai diversi chipmaker e dagli esperti del settore, e si prevedono diversi ampi sforzi per colmare il divario tra domanda e offerta.

La carenza di semiconduttori sembra peggiorare, incidendo sulle scadenze di produzione e bloccando aspetti critici del programma di produzione. Non è chiara ancora l'entità del danno che la carenza di chip ha causato all'industria tecnologica, ma sappiamo solo che tutto è destinato ad aumentare.

Alcuni dei grandi protagonisti del settore della produzione di chip hanno continuato ad espandere le loro operazioni per affrontare questa terribile crisi.

Alcuni governi hanno anche realizzato interventi di monitoraggio e potenziamento della filiera per frenare inefficienze e ritardi nella filiera. Queste mosse sembrano non aver prodotto il pieno risultato desiderato, per ora.